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5 dicas para dominar questões de História no Enem

5 dicas para dominar questões de História no Enem

Veja como se preparar para os conteúdos da disciplina cobrados na prova
Portal Edicase

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Publicado em 

04 out 2024 às 15:36

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 15:36

É fundamental se preparar para a prova de História do Enem (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
É fundamental se preparar para a prova de História do Enem Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 03 e 10 de novembro. Logo, é fundamental se preparar adequadamente para a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que possui 45 questões objetivas que contemplam o conteúdo do ensino médio das disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia.
Por isso, Gabriel Onofre, autor de História do Sistema de Ensino pH, destaca 5 dicas essenciais para otimizar o estudo da disciplina e alcançar um bom desempenho. “A história desempenha um papel crucial na formação de cidadãos críticos e informados”, comenta. Confira!

1. Entenda a importância da história no Enem

O Enem não apenas avalia conhecimentos explícitos, mas também busca desenvolver no estudante habilidades e competências essenciais para a vida em sociedade. “ História é uma das matérias fundamentais para o desenvolvimento do pensamento crítico”, explica Gabriel Onofre.
A prova também requer a habilidade de interpretar e compreender informações em diferentes formatos. “Além da compreensão de informações e conceitos históricos, o Enem exige que os estudantes saibam ler e interpretar gráficos, tabelas, mapas e textos históricos. A história ajuda a formar cidadãos críticos e capazes de entender e analisar o mundo ao seu redor”, acrescenta.

2. Conheça os temas mais relevantes cobrados nas provas

Nos últimos anos, os temas mais recorrentes nas questões de História do Enem têm sido a história do Brasil – desde o período colonial até a república –, bem como tópicos como patrimônio histórico, cultura popular, práticas e rituais religiosos, a situação dos trabalhadores ao longo da história, escravidão e pós-abolição, e a situação das populações indígenas. Por isso, estudar esses assuntos pode ajudar na conquista de uma nota satisfatória. 
Enem costuma unir disciplinas diferente em uma mesma questão (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
Enem costuma unir disciplinas diferente em uma mesma questão Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

3. Relacione o conteúdo com outras matérias

A interdisciplinaridade é outra chave para um bom desempenho no Enem. Gabriel Onofre ressalta que a articulação entre História e outras disciplinas das Ciências Humanas , como Geografia e Sociologia, permite uma análise mais crítica dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais. É fundamental entender esse ponto. 

4. Teste seus conhecimentos por meio de provas anteriores e simulados

A resolução de provas de anos anteriores é uma estratégia eficaz para a preparação. Gabriel Onofre recomenda praticar com questões já aplicadas para se familiarizar com o estilo e o formato do Enem. “Isso ajuda na revisão dos conteúdos e prepara o estudante para o caráter interdisciplinar da prova”, observa.

5. Faça uma revisão final

Na reta final antes do exame, é importante se concentrar na revisão dos conteúdos mais necessários e na realização de provas antigas. “Revisar com foco e resolver provas em ordem das mais recentes para as mais antigas pode ser uma estratégia eficaz”, finaliza Gabriel Onofre.
Por Patrícia Buzaid

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