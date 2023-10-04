5 dicas para acertar no título da redação do Enem

A nota da redação tem grande peso na média final do Enem, visto que é a única prova em que o aluno pode tirar a nota máxima independentemente do desempenho dos outros inscritos. Por isso, escrever um bom texto e um título atraente é fundamental. Segundo a cartilha de redação do Enem 2022, “o título é um elemento opcional na produção da redação”. Porém, caso deseje inseri-lo, é preciso criá-lo com calma e de maneira responsável.
Como criar um bom título?
Uma boa redação começa com um título atraente. Contudo, isso não quer dizer que ele deve ser feito antes do texto. Na verdade, ele pode ser extraído de uma frase marcante da redação. “O título é fundamental, pois é a partir dele que o leitor decide se lerá ou não o texto. Recomendo que o título seja criado depois de finalizado o texto, pois deve sintetizar o tópico central do texto”, aconselha Édson Correa, professor e doutor em Língua Portuguesa.
No entanto, se sua inspiração surgir antes mesmo de colocar a ideia no papel, anote-a, mas certifique-se de que ela traduza bem o que você quer passar.
5 passos para um título atraente
Veja algumas dicas de Edson Correa, professor e doutor em Língua Portuguesa, e Alexandre Daumerie, professor de Letras, para você acertar no título da sua redação:
- Tente se inspirar em algum gancho sobre o tema ou sobre o próprio texto escrito;
- Procure inovar e surpreender, mas sem ser descolado ou irônico demais. Dependendo do tipo de pessoa que for ler, ele pode ser mal-interpretado. O bom senso é sempre bem-vindo;
- Muitas vezes o título está lá, perdido no meio do texto em uma frase de impacto. Por isso, recomenda-se que o título seja criado depois do texto, após uma leitura atenciosa, e que seja capaz de representar de maneira sintética o tema do texto;
- Não diga tudo no título. Ele deve traduzir a ideia central do texto, mas também deve deixar o leitor curioso;
- Não se esqueça: o título é que venderá o seu texto. Portanto, capriche na hora de criá-lo, afinal ele é tão importante quanto a redação. Só não vale vender gato por lebre. Isto é, não adianta ser criativo no título se ele não traduzir o que o texto diz.