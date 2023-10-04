5 dicas para acertar no título da redação do Enem

Criar um título atraente para redação do Enem chama a atenção da banca avaliadora (Imagem: Julio Ricco | Shutterstock) Crédito:

A nota da redação tem grande peso na média final do Enem, visto que é a única prova em que o aluno pode tirar a nota máxima independentemente do desempenho dos outros inscritos. Por isso, escrever um bom texto e um título atraente é fundamental. Segundo a cartilha de redação do Enem 2022, “o título é um elemento opcional na produção da redação”. Porém, caso deseje inseri-lo, é preciso criá-lo com calma e de maneira responsável.

Como criar um bom título?

Uma boa redação começa com um título atraente. Contudo, isso não quer dizer que ele deve ser feito antes do texto. Na verdade, ele pode ser extraído de uma frase marcante da redação. “O título é fundamental, pois é a partir dele que o leitor decide se lerá ou não o texto. Recomendo que o título seja criado depois de finalizado o texto, pois deve sintetizar o tópico central do texto”, aconselha Édson Correa, professor e doutor em Língua Portuguesa.

No entanto, se sua inspiração surgir antes mesmo de colocar a ideia no papel, anote-a, mas certifique-se de que ela traduza bem o que você quer passar.

O título deve sintetizar a ideia do texto (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) Crédito:

5 passos para um título atraente

Veja algumas dicas de Edson Correa, professor e doutor em Língua Portuguesa, e Alexandre Daumerie, professor de Letras, para você acertar no título da sua redação: