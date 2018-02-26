Boa comida, piscinas naturais e tranquilidade: Conheça a Praia dos Padres

Uma praia que agrada adultos e crianças, e ainda é repleta de bons restaurantes. Praia dos Padres, em Aracruz, costuma conquistar o coração dos visitantes. Pé na areia, sem carros de som e com piscinas naturais que se formam na maré baixa, o local é um convite irrecusável para quem quer curtir um dia tranquilo na beira do mar.

Com 1 km de extensão e faixa de areia de cinco metros, essa é uma das praias mais procuradas em Aracruz no verão, e tem trechos de águas calmas e outros mais fortes. Ao contrário das demais praias da região, a água também costuma estar quente.

"Estamos apaixonados por esse lugar. Foi uma grata surpresa. Clima acolhedor, a comida não é cara, praia boa e infraestrutura legal. Viemos há três anos e ficamos em Guarapari. Sinceramente, gostei muito mais daqui do que de lá. Aqui é mais tranquilo, mais barato e bem melhor para descansar", avalia Paulo Ferreira, 50 anos, turista de São Paulo.

Dois quiosques fazem o atendimento na areia da praia. Neles há opções para prato infantil, pastéis, porções, peixe frito, e, claro, moqueca. Em um dos quiosques, uma moqueca de cação ou dourado para quatro pessoas sai por R$ 170. Tudo servido em baixo da sombra das castanheiras.

Para as crianças, além do mar calmo e quase sem ondas, ainda tem parquinho com escorregador e balanço. Uma rede de vôlei também fica armada por lá e, para os que gostam esportes aquáticos, a praia é ideal para a prática de Stand Up Paddle (SUP).

Recifes, vegetação de restinga e um lindo visual para a praia de Santa Cruz. Com certeza, você também não vai sair de lá sem uma bonita foto.

SERVIÇO

Como Chegar: Seguindo de Vitória pela ES 010, a Praia dos Padres fica logo depois de Coqueiral. A entrada é próximo a um posto de gasolina.

Estrutura: Dois quiosques atendem os visitantes na areia, mas perto dali há restaurantes para todos os gostos. Há poucas vagas de estacionamento perto da praia, e se quiser garantir a sombra de uma castanheira, chegue cedo.