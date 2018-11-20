Black Friday de Futebol

Se alguém tinha alguma dúvida do baixo nível técnico do atual futebol brasileiro, acho que após esta 35ª rodada não deve ter mais. Como é que vamos explicar o fato do líder Palmeiras, praticamente campeão, empatar com o já rebaixado Paraná? Os técnicos indicaram o vento e a chuva como causas do fraco desempenho dos times. Felipão, do Palmeiras, foi mais além e apontou a ansiedade dos jogadores como o principal motivo do empate. Pode até ser, mas minha opinião é que quando o Verdão enfrenta uma equipe que “não sai para o jogo”, consequentemente não oferecendo espaços para o contra-ataque, o time encontra dificuldades em dominar em razão do esquema tático defensivo adotado. Mas para os torcedores o que vale é a equipe ser líder absoluto, com uma sequência de 20 duelos invicta.

Lucas Paquetá precisa aprender a conter sua impulsividade, pois se trata de um bom jogador e pode render bem mais Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado

O Flamengo, novo vice-líder, foi a Recife e, apesar de não ter feito uma grande partida, conseguiu os três pontos graças a uma providencial mudança feita por Dorival Júnior após um erro dele mesmo. O Rubro-Negro começou a partida sem um jogador de criatividade no meio e não produzia muita coisa. Bastou a entrada de Everton Ribeiro para a equipe criar oportunidades. Outro detalhe: Dorival deve chamar Paquetá para uma conversa, pois não é normal um jogador de ataque levar a quantidade de amarelos e vermelhos que vem levando. Precisa aprender a conter sua impulsividade, pois se trata de um bom jogador e pode render bem mais.





Já o Internacional não consegue fora de casa os mesmos resultados de quando joga no Beira-Rio. Pareceu-me um time nervoso em excesso e foi derrotado pelo Botafogo, que cresceu com atuações corretas, principalmente após o retorno do goleiro Gatito Fernández. Destaque também para Erik, muito bom e preciso nas finalizações.

Que fase, Vasco!

Se já não bastassem as falhas de Martín Silva nos jogos anteriores, agora na derrota para o Corinthians o Vasco tem todo o direito em reclamar da arbitragem. O árbitro Wilton Pereira de Sampaio simplesmente “não viu” dois lances que poderiam ser decisivos: a falta clara, fora da área, sofrida pelo Kelvin e o pênalti de Danilo Avelar em Marrony já no fim do jogo. O detalhe interessante é que na partida entre Atlético-MG e Palmeiras houve um lance idêntico em falta cometida em Edu Dracena, e este mesmo árbitro marcou a penalidade a favor do Palmeiras. Seriam dois pesos e duas medidas? Fato é que o Vasco foi claramente prejudicado pela arbitragem, e esses pontos perdidos podem fazer a diferença no rebaixamento.

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