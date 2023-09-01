Empresa em Colatina se destaca pela adoção de práticas sustentáveis

Se engana quem pensa que saúde e meio ambiente são assuntos distintos. Muito pelo contrário. Não adianta cuidar da saúde para um envelhecimento saudável, quando não se pratica a sustentabilidade. Afinal, o futuro só vai existir se cuidarmos do mundo hoje. É pensando nisso, que a Bagó, uma empresa farmacêutica fundada em 1934 e que, recentemente, se instalou em Colatina, tem desenvolvido projetos para cuidar tanto da saúde, quanto do meio ambiente.

De acordo com a diretora da empresa, Soraia Moraes, desde o momento que se pensou na instalação da fábrica no município capixaba, foi desenvolvido um projeto com base na sustentabilidade, abrangendo desde o plantio de mais de 1000 mudas nativas da região até o reaproveitamento de água da chuva.

“Somos uma empresa que fomenta um movimento de preservação ambiental entre nossos colaboradores com a proposta de causar impacto positivo no mundo de forma a gerar um sistema mais inclusivo, equitativo e regenerativo para o planeta garantindo um futuro melhor para as próximas gerações”, pontua a diretora.

O resultado disso foi o primeiro lugar na categoria “Empresa” do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, na região Noroeste do Estado. Para Soraia Moraes, esse reconhecimento é um grande conquista para a Bagó, uma vez que certifica a qualidade no segmento de sustentabilidade.

Além de, segundo ela, atrair clientes engajados em questões ambientais e contribuir para a polinização de ações mais sustentáveis dos colaboradores junto à sociedade

Dentre as ações desenvolvidas estão o uso de canaletas para reciclagem da água, redução no uso de papel, uso de lâmpadas de LED, que são sustentáveis, utilização de iluminação natural para reduzir o uso de energia privada, campanhas internas de consumo sustentável, entre outras práticas.

“Continuamos desenvolvendo iniciativas voltadas à sustentabilidade, como a redução de emissão de gases poluentes, utilização de fontes renováveis de energia, manejo consciente dos recursos naturais, e este ano estamos lançando a Logística Reversa para o descarte consciente de medicamentos, na cidade de Colatina”, finaliza a diretora.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Noroeste

Inscrições até: 31 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.