Combustível fóssil com os dias contados nas fábricas capixabas

Suzano, em Aracruz: setor de celulose é um dos que aderiu à agenda ESG e tem mudado a produção Crédito: Divulgação Suzano

Com o uso crescente de fontes renováveis na geração de energia e a acelerada modernização tecnológica do parque industrial brasileiro com máquinas e equipamentos mais eficientes, os processos industriais no país hoje são responsáveis por um percentual de 6% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

De acordo com o resultado do estudo, que analisou os seis segmentos responsáveis por 85% das emissões entre os industriais – que são cimento, alumínio, vidro, papel e celulose, químico e aço – o esforço de redução das emissões se deve principalmente a fatores como uso de matérias-primas e combustíveis alternativos e medidas de eficiência energética, ao investir em linhas e equipamentos de menor consumo térmico e elétrico.

De acordo com a CNI, o segmento cimenteiro é o que menos emitiu gases de efeito estufa nos últimos anos, enquanto o de papel e celulose é o que mais investe na remoção dos gases poluentes, com a preservação de florestas nativas.

Os setores de vidro e alumínio investem em reciclagem, e o setor químico tem apostado em iniciativas como a utilização de telas de catalisadores, projetos de integração energética, operações de simbiose ambiental e reaproveitamento energético de gases residuais de empresas vizinhas.

Já a indústria brasileira do aço teve a iniciativa pioneira de utilizar o carvão vegetal como agente redutor do minério de ferro nos altos fornos.

“Substituição de combustíveis com maior potencial poluidor, melhoramento do isolamento de fornos, automatização da temperatura de máquinas e construção de usinas solares e eólicas são algumas das importantes iniciativas implementadas pela indústria brasileira para promover a eficiência energética dentro do processo de transição para uma economia descarbonizada. O investimento que a indústria tem feito para atingir as metas de redução de emissão é grandioso e demanda tempo, engenharia, pesquisa, tecnologia e desenvolvimento”, avalia o engenheiro ambiental André Rocha.