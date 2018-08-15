Alagoano: o terror da guerra do tráfico nos morros de Vitória

Muda o nome do morro, mas o sofrimento dos moradores é o mesmo. Desde a madrugada do último sábado (11), quem vive no Alagoano e em Caratoíra, em Vitória, está com medo. A violência já conhecida pela população se intensificou com tiroteios intensos entre gangues rivais que disputam o tráfico de drogas na região.

Nesta terça-feira (14), a sensação de insegurança também chegou a uma creche de Caratoíra. Um morador relata que muitos pais decidiram buscar as crianças mais cedo após a informação de um toque de recolher no bairro. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação de Vitória informou que as aulas não foram interrompidas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sinclair Phillips.

Após a publicação da coluna, um morador resolveu falar sobre o drama das comunidades. Segundo ele, na madrugada de sábado ocorreu a primeira tentativa de tomada do Morro do Alagoano.

"Foi um tiroteio intenso (ouça os tiros abaixo) durante aproximadamente 10 minutos sem cessar, e as armas eram de diversos calibres. Desde a madrugada de sábado estão acontecendo diversos tiroteios durante a madrugada. Ontem a creche de Caratoíra, que atende também os moradores do Alagoano, liberou as crianças às 14h".

Your browser does not support the audio element. Tiros no Morro do Alagoano

BAIRRO DA PENHA

O morador confirmou a participação de traficantes do Bairro da Penha na disputa pelo tráfico e aponta o responsável pelas últimas tentativas de invasão.

Um jovem está realizando esses ataques no morro. Ele se juntou com traficantes dos bairros da Penha e São Benedito, em Vitória, para arquitetar os ataques e a tentativa de tomada do morro. Ele posta fotos fazendo ameaças e promessas de invasão ao Alagoano Morador do Alagoano

Gazeta Online teve acesso, é possível ver imagens de armas e publicações dizendo que os criminosos vão voltar para casa, o que indica que eles estão fora do morro no momento. Situação parecida já foi relatada pelo Gazeta Online no As ameaças e a exibição de armas nas redes sociais, como a coluna contou nesta quarta, são também comprovadas pelo morador. Em páginas do Facebook e Instagram, que oteve acesso, é possível ver imagens de armas e publicações dizendo que os criminosos vão voltar para casa, o que indica que eles estão fora do morro no momento. Situação parecida já foi relatada pelono Morro da Piedade

182

Além desse jovem citado pelo morador, outros criminosos fazem referência ao número 182 na internet. "O número 182 faz menção ao bairro Alagoano, pois existe uma linha de ônibus municipal a qual a numeração é 182 - Alagoano x Bairro da Penha - e os próprios moradores apelidaram".

DISPUTA NAS REDES SOCIAIS

Hoje a coluna Leonel Ximnes trouxe que "na última (e apressada) tentativa de tomar o Morro do Alagoano, no sábado de madrugada, traficantes do Bairro da Penha deixaram para trás uma espingarda (escopeta) calibre 12. Os bandidos do Alagoano, irônicos, agradeceram o 'presente' dos rivais nas redes sociais".

Segundo uma fonte ouvida pela coluna, há uma espécie de intercâmbio do crime. Traficantes do Bairro da Penha estão dando apoio humano e logístico aos morros que se dispuserem, em troca das armas, a tomar os pontos do tráfico no Morro do Alagoano.

Ao Gazeta Online, uma outra fonte confirmou que o Bairro da Penha quer crescer, já dominou a Ilha de Santa Maria e quer a Piedade, além de outros locais.

E, mais uma vez, no meio de toda essa briga, fica a população.

Estamos correndo um risco imenso. O policiamento na região é precário e, desde o primeiro ataque, nada mudou em relação à frequência da polícia no bairro. Nós estamos totalmente vulneráveis, pois a qualquer momento pode ocorrer uma invasão, inclusive hoje (quarta) muitos pais não vão levar seus filhos ao CMEI, por receio de ocorrer algo Morador do Alagoano

ANÁLISE

Inicialmente, é importante destacar que estudos apontam a correlação entre os locais com intensas movimentações de tráfico de drogas ilícitas e os crimes violentos contra a pessoa, em especial, o homicídio.

Quando criminosos de determinada localidade, representando associações criminosas (conhecidas como quadrilhas, bondes e etc.) entram em confrontos armados, geralmente em espaços públicos pela disputa referente ao comando do tráfico, colocam em risco toda a coletividade, fazendo com que qualquer cidadão se torne uma potencial vítima de homicídio.

Ainda, verifica-se que esses criminosos estão fazendo uso de redes sociais enviando recados para grupos rivais e para população, geralmente com algumas finalidades: demonstrar poder de fogo, desafiar as autoridades e, ainda, inibir eventuais denúncias da população.

Thiago Andrade