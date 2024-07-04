PF mira grupo que importava armas para vender na Grande Vitória

Durante o cumprimento dos mandados nesta quinta-feira (4), foram apreendidos celulares, uma pistola 9 mm, uma pistola .380, um carregador de pistola 9 mm, dois carregadores PROMAG DRUM (rajada), 110 munições calibre .380, 66 munições calibre 9mm, sete ampolas de morfina, uma ampola de haloperidol, dois papelotes de drogas, diversos acessórios de armas de fogo e um rádio comunicador. O homem preso estava com arma de fogo, munições de uso restrito e drogas. O nome dele não foi divulgado.