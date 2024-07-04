PF mira grupo que importava armas para vender na Grande Vitória

Uma operação realizada pela Polícia Federal em Vitória, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4), prendeu um homem em flagrante e apreendeu armas ilegais de diversos calibres, drogas e radiocomunicador. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, além da prisão em flagrante –todos na Capital, mas não há detalhes sobre os bairros onde os alvos estavam. A ação foi realizada para combater o tráfico ilegal de armas de fogo.
Segundo a investigação da PF, a comercialização das armas acontecia na Grande Vitória por meio de aplicativo de mensagens. A organização criminosa alvo da corporação recebia o armamento do exterior e negociava com os interessados. Foram identificadas ao menos 20 transações de armas de fogo, segundo a corporação.
Durante o cumprimento dos mandados nesta quinta-feira (4), foram apreendidos celulares, uma pistola 9 mm, uma pistola .380, um carregador de pistola 9 mm, dois carregadores PROMAG DRUM (rajada), 110 munições calibre .380, 66 munições calibre 9mm, sete ampolas de morfina, uma ampola de haloperidol, dois papelotes de drogas, diversos acessórios de armas de fogo e um rádio comunicador. O homem preso estava com arma de fogo, munições de uso restrito e drogas. O nome dele não foi divulgado.
As penas previstas para os crimes de organização criminosa, tráfico e comércio de arma de fogo de uso restrito e drogas, somadas, podem chegar a mais de 20 anos de reclusão. A investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos e completa desarticulação da associação delitiva.