Carro invade terreno da Justiça Federal após rodar na pista da Beira-Mar, em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Um carro invadiu o terreno da Justiça Federal após um acidente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em Vitória, por volta das 23h30 de domingo (15).

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta segunda-feira (16) e apurou que, segundo relatos de testemunhas, o veículo, um Renault Duster, seguia no sentido Centro - Praia do Canto quando teria rodado na pista antes de sair da via e entrar no terreno do prédio da Justiça Federal, na área do estacionamento.

Com o impacto, a cerca do local e uma árvore foram completamente arrancadas. O carro também ficou bastante danificado, principalmente na região do eixo, e os dois airbags foram acionados durante a colisão.

Ainda de acordo com testemunhas, o motorista teria deixado o local antes da chegada das autoridades. Não há informações sobre feridos.