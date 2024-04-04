Carreta pega fogo e interdita BR 101 por duas horas em Atílio Vivácqua

Um incêndio em uma carreta na noite desta quarta-feira (3) interditou a BR 101, na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A rodovia federal, segundo a concessionária Eco101 , ficou totalmente fechada durante a madrugada desta quinta-feira (4) por cerca de duas horas. O motorista não se feriu.
A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, no km 434, mas não soube informar as causas do incêndio. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, o fogo começou por volta das 23h. Para o atendimento, além dos recursos operacionais da concessionária, o Corpo de Bombeiros também foi acionado.
A pista ficou totalmente interditada e à 1h56 foi iniciada operação pare e siga. A partir das 4h15, o tráfego começou a fluir pelas faixas 1 em ambos os sentidos. A carreta será removida do local ainda esta manhã, após autorização da PRF.
O Corpo de Bombeiros informou que a carreta, carregada de papel, tombou na curva e pegou fogo. Quando os militares chegaram, o motorista já estava fora do veículo, apresentando apenas escoriações, e a carreta já estava totalmente tomada pelas chamas. Os bombeiros realizaram o combate e o rescaldo, extinguindo totalmente as chamas, e deixaram o local aos cuidados da Eco101.