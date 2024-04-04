Carreta pega fogo e interdita BR 101 por duas horas em Atílio Vivácqua

Um incêndio em uma carreta na noite desta quarta-feira (3) interditou a BR 101, na altura de Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo. A rodovia federal, segundo a concessionária Eco101 , ficou totalmente fechada durante a madrugada desta quinta-feira (4) por cerca de duas horas. O motorista não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, no km 434, mas não soube informar as causas do incêndio. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, o fogo começou por volta das 23h. Para o atendimento, além dos recursos operacionais da concessionária, o Corpo de Bombeiros também foi acionado.

A pista ficou totalmente interditada e à 1h56 foi iniciada operação pare e siga. A partir das 4h15, o tráfego começou a fluir pelas faixas 1 em ambos os sentidos. A carreta será removida do local ainda esta manhã, após autorização da PRF.