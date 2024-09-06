285 homens são presos em operação contra violência doméstica no ES

Homens foram presos no ES durante operação nacional Crédito: Reprodução | Sesp

Uma operação comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que mobilizou diversas corporações em todo o Brasil em atenção e prevenção à violência contra a mulher, prendeu 285 homens no Espírito Santo . A ação nacional durou todo o mês de agosto e, além das prisões, foram realizadas atividades de combate ao crime, como conversas, palestras e orientações em escolas. Foram decretadas 1.064 medidas protetivas de urgência no Estado durante o período. A Polícia Civil destacou que, entre os presos, está um filho que agrediu a mãe, uma idosa de 96 anos, no município de Linhares, no Norte capixaba.

Durante o mês de agosto, 3.801 ocorrências de violência contra mulheres foram registradas no Espírito Santo. São, em média, 122 casos por dia. As informações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (6). A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social ainda informou que foram apreendidas 11 armas de fogo, 148 munições e 25 armas bancas.

"Fizemos uma força-tarefa importante e relevante neste período. Este enfrentamento é feito diariamente, mas reforçamos durante o mês. São ações de repressão e prevenção. Nosso objetivo é salvar a vida de mulheres", afirmou a coordenadora da Polícia Civil das Operações Nacionais de Grupos de Vulneráveis, delegada Cláudia Dematté.

A Operação Shamar, termo em hebraico que faz referência ao cuidado e proteção, teve atuação nos 78 municípios do Espírito Santo, com quase 400 policiais militares e civis empenhados. Foram 257 prisões em flagrante e outros 28 mandados de prisão preventiva cumpridos - totalizando 285 detenções. Houve ainda o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão.