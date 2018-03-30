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Angelo Passos

Aeroporto pode gerar R$ 2,6 bilhões na economia

A capacidade operacional salta dos atuais 3,3 milhões de passageiros/ano para 8,4 milhões

Publicado em 30 de Março de 2018 às 08:51

Públicado em 

30 mar 2018 às 08:51
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Caíque Verli
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) estima que a ampliação do Aeroporto de Vitória pode gerar até R$ 2,6 bilhões na economia local, e criar 57 mil empregos. A capacidade operacional salta dos atuais 3,3 milhões de passageiros/ano para 8,4 milhões. E o melhor atendimento às demandas de transporte do setor empresarial facilitará negócios.
O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do ES (Sindiex) ressalta o papel dos terminais aéreos como indutores do crescimento econômico. “Antigamente, eram construídos para acompanhar a evolução de regiões. Isso inverteu-se. Hoje, aeroportos que impulsionam a dinâmica”, diz o presidente, Marcílio Machado. Mas, há uma ressalva: a logística estadual precisa que o aeroporto esteja conectado a rodovias em condições superiores às atuais, expansão de ferrovias e porto mais eficiente.
 
Voo livre
 
A inauguração das novas condições operacionais do Aeroporto de Vitória coincide com a entrada em vigor, nesta semana, da nova regra para voos charters, os chamados voos de férias, que deixaram de necessitar da autorização prévia da Anac. A tendência é impulsionar o turismo doméstico.
Movimento
O Eurico Salles de hoje e a liberação dos charters ampliam a possibilidade de negociação direta entre agências de viagens e operadoras de turismo com as companhias aéreas...
E isso...
Pode reduzir preços de passagens.
E o futuro?
As obras no Eurico Salles são novo marco histórico na evolução estrutural da aviação no Espírito Santo, mas não garantem o futuro. Talvez não demore, vai chegar o tempo em que o Estado precisará de um aeroporto-indústria para se manter competitivo em logística.
O que é?
Esse conceito prevê instalação de empresas bem próximas ao aeroporto, não necessariamente dentro dele. No caso capixaba, teria de ser em outro município. Em Vitória, não há espaço.
Competitividade
O objetivo do aeroporto-indústria é agilizar o desembaraço da matéria-prima importada e do produto final para exportação, reduzindo tempo e custo. O ganho de competitividade será maior se for amenizada a carga tributária das empresas que integram o projeto.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

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