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PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Invista em mídia
com a Rede Gazeta

Pequenas e médias empresas do Espírito Santo podem anunciar na Rede Gazeta com condições mais acessíveis e formatos adaptados à sua realidade. Amplie sua visibilidade na TV, rádio e digital com a força de um dos maiores grupos de comunicação do estado.

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Pacotes por região e veículo

Escolha a região e descubra
como anunciar na TV, rádio ou digital

Cada região do Espírito Santo tem o veículo certo pra você falar direto com quem compra de você.

Região
Veículo

▶ Assista e entenda

Como sua empresa pode aparecer

São mais de 3 milhões de capixabas alcançados todos os dias pela TV, rádio e plataformas digitais da Rede Gazeta. Sua marca pode estar aí também.

Por que a Rede Gazeta

Por que investir em mídia
com a Rede Gazeta?

Mais do que audiência, oferecemos uma parceria real com quem quer crescer no Espírito Santo.

01

Alcance massivo

A Rede Gazeta é o maior grupo de comunicação do Espírito Santo. TV, rádio e digital alcançando milhões de capixabas todos os dias com a credibilidade de quem está aqui há décadas.

02

Segmentação inteligente

Escolha a região, o veículo e o formato certo para falar direto com quem compra de você. Nada de desperdício — cada real investido atinge o público que importa pro seu negócio.

03

Condições especiais para PMEs

Formatos e pacotes pensados para orçamentos menores, sem abrir mão de impacto. Sua empresa ao lado das grandes marcas, pagando o que cabe no seu caixa.

Processo simples

Saiba como colocar
sua propaganda no ar

Veja o passo a passo de como ativar seu anúncio

01

Escolha o pacote

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03

Produção do anúncio

Nossa equipe produz seu vídeo ou jingle sem custo adicional.

04

Campanha no ar

Sua empresa é vista e ouvida por milhares de pessoas. Resultados reais.

Produção própria

Você sabe como é feita uma propaganda?

Veja o processo de produção e exemplos reais de materiais que produzimos para nossos anunciantes — do roteiro ao ar, tudo feito pela nossa equipe.

Produção completa inclusa

Nossa equipe cuida de todo o processo de criação do seu comercial — do roteiro à edição final. Você não precisa ter vídeo, jingle ou material pronto. Entregamos peças profissionais para TV, rádio e digital, sem custo adicional para o anunciante. É só aprovar e ir pro ar.

VTs com a qualidade da TV Gazeta

Produzimos comerciais de 15 e 30 segundos com padrão de qualidade broadcast, exibidos na programação da Globo no Espírito Santo. Cada VT é pensado para gerar impacto imediato — com roteiro estratégico, captação profissional e edição de alto nível. Sua marca aparece ao lado dos maiores anunciantes do estado.

🎙️

Spot de rádio

Ouça um exemplo de material produzido para veiculação nas rádios da Rede Gazeta.

Story exemplo

Dúvidas frequentes

Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber antes de anunciar com a Rede Gazeta.

Dúvidas gerais

Autoridade regional

Nossos Veículos de Comunicação

Conecte sua marca com quem mais entende o público capixaba.

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Rede Gazeta: conectando marcas a pessoas

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