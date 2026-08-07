Pequenas e médias empresas do Espírito Santo podem anunciar na Rede Gazeta com condições mais acessíveis e formatos adaptados à sua realidade. Amplie sua visibilidade na TV, rádio e digital com a força de um dos maiores grupos de comunicação do estado.
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Pacotes por região e veículo
Cada região do Espírito Santo tem o veículo certo pra você falar direto com quem compra de você.
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São mais de 3 milhões de capixabas alcançados todos os dias pela TV, rádio e plataformas digitais da Rede Gazeta. Sua marca pode estar aí também.
Por que a Rede Gazeta
Mais do que audiência, oferecemos uma parceria real com quem quer crescer no Espírito Santo.
A Rede Gazeta é o maior grupo de comunicação do Espírito Santo. TV, rádio e digital alcançando milhões de capixabas todos os dias com a credibilidade de quem está aqui há décadas.
Escolha a região, o veículo e o formato certo para falar direto com quem compra de você. Nada de desperdício — cada real investido atinge o público que importa pro seu negócio.
Formatos e pacotes pensados para orçamentos menores, sem abrir mão de impacto. Sua empresa ao lado das grandes marcas, pagando o que cabe no seu caixa.
Processo simples
Veja o passo a passo de como ativar seu anúncio
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Sua empresa é vista e ouvida por milhares de pessoas. Resultados reais.
Produção própria
Veja o processo de produção e exemplos reais de materiais que produzimos para nossos anunciantes — do roteiro ao ar, tudo feito pela nossa equipe.
Nossa equipe cuida de todo o processo de criação do seu comercial — do roteiro à edição final. Você não precisa ter vídeo, jingle ou material pronto. Entregamos peças profissionais para TV, rádio e digital, sem custo adicional para o anunciante. É só aprovar e ir pro ar.
Produzimos comerciais de 15 e 30 segundos com padrão de qualidade broadcast, exibidos na programação da Globo no Espírito Santo. Cada VT é pensado para gerar impacto imediato — com roteiro estratégico, captação profissional e edição de alto nível. Sua marca aparece ao lado dos maiores anunciantes do estado.
Ouça um exemplo de material produzido para veiculação nas rádios da Rede Gazeta.
Dúvidas frequentes
Tudo o que você precisa saber antes de anunciar com a Rede Gazeta.
Autoridade regional
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