Rede Gazeta

O Espírito Santo é o estado que mais avança na economia do Brasil.

Além de ocupar a liderança nacional em gestão pública, o Espírito Santo apresentou o maior crescimento em indicadores econômicos no país nos últimos três anos. Invista no Espírito Santo: o estado que combina solidez fiscal, economia diversificada e mercado consumidor aquecido.

Explore o potencial do Espírito Santo Por que a Rede Gazeta?
Fonte: Governo do Espírito Santo, Maio de 2026 Foto: Fernando Madeira
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78
municípios capixabas
3,8M
habitantes
melhor IDH entre os estados
60%
do PIB nacional em raio de 1.200 km
+3%
crescimento do PIB em 2025
Espírito Santo em números

Por que investir no Espírito Santo?

O ES é um dos destinos mais competitivos do país, com PIB per capita acima da média brasileira e projeção de R$ 104 bilhões em novos investimentos até 2031.

Terceira Ponte
Foto: SEMCOM/Prefeitura de Vila Velha | Terceira Ponte · ES
R$ 248,2 bi
PIB acumulado nos últimos 4 trimestres (4T/2025)
Fonte: IJSN | Gov. ES | 2025
R$ 104 bi
em investimentos projetados até 2031
Fonte: FINDES | 2025
R$ 38 bi
só em petróleo e gás até 2031
Fonte: FINDES | 2025
+R$ 14 mil/m²
Vitória tem o m² mais caro entre as capitais do Brasil
Fonte: Índice FipeZAP 2025
10,5%
crescimento da massa salarial real
Fonte: Gov. ES | 2025
18,4%
projeção de crescimento de receita
Fonte: Gov. ES | 2025
1,4 M m²
mercado imobiliário corporativo (2T/2025)
Fonte: Colliers | Anuário ES 2025
em % de investimentos em ciência e tecnologia no Brasil
Fonte: FAPES | 2024
Economia ascendente

Conheça o potencial de investimento do ES

Os maiores investimentos privados em execução no estado somam bilhões em infraestrutura, energia e indústria — movimentando o mercado consumidor capixaba como nunca antes. Na Serra, o maior complexo logístico sustentável do país está em construção: o Private Log, com investimento de R$ 2 bilhões. O município concentra mais de 40% do mercado de galpões do estado. (Anuário ES | 2025)

PetrobrásR$ 25 bi+
ValeR$ 4,6 bi
Petro RioR$ 4,5 bi
BW EnergyR$ 4 bi
ArcelorMittalR$ 1,9 bi
SamarcoR$ 1,6 bi
ImetameR$ 1,7 bi

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves | 2025

Negócios

Quais são as maiores indústrias e setores econômicos do Espírito Santo?

O Espírito Santo não depende de um único pilar econômico. Sua diversidade setorial é o que o torna um mercado resiliente e de alto valor para qualquer anunciante.

Agronegócio
1° no café conilon
Líder nacional no café conilon, com aproximadamente 70% da produção brasileira e referência tecnológica mundial.
Fonte: INCAPER / CEPEA 2025
Mineração
Maior exportador mundial
Pelotas de minério de ferro — maior produtor e exportador do planeta.
Fonte: Invista no ES 2022
Energia
2° maior produtor de petróleo
E 4° em gás natural, com R$ 38 bi em novos investimentos projetados até 2031.
Fonte: ANP / FINDES FEV 2026
Indústria
2° maior economia industrializada
Segundo estado mais industrializado do Brasil, líder no crescimento industrial nacional em 2026.
Fonte: CNI / IJSN 2026
Logística
Hub estratégico
R$ 10,3 bi para duplicação da BR-101 e R$ 7 bi em terminais portuários — todos em execução.
Fonte: Anuário do Espírito Santo 2025
Turismo
Destino em ascensão
Mais de 440 mil viagens nacionais ao ano, com aumento no gasto médio e tempo de permanência por viagem.
Fonte: SETUR-ES / MTur 2025
Rochas Ornamentais
Maior exportador
Referência mundial em exportação de mármores e granitos.
Fonte: ISJN / Governo ES 2024
Celulose
Sede da líder mundial
5° maior produtor brasileiro e sede da maior produtora mundial de celulose.
Fonte: Invista no ES | 2020
Gestão Pública
Nota A+ por 2 anos consecutivos
O estado alcançou Nota A por 14 anos seguidos, com nota A+ em 2024 e 2023.
Fonte: STN / Tesouro Nacional 2025
Mercado por segmento

Como consome o público capixaba? Análise por segmento de mercado

Segmento
Varejo
O ES cresce acima da média nacional, com roupas e calçados liderando a expansão do setor.
+5,2% no ES vs Brasil 4,8%
+5,2%
Crescimento do varejo no ES
vs. Brasil 4,8% · IJSN 2025
+20,8%
Roupas e calçados — maior alta
IJSN 2025
Top físico
Alimentos
59%
Medicamentos
54%
Higiene
45%
IJSN 2025
61%
dos consumidores compram mais pela internet do que em lojas físicas
Octadesk / Opinion Box 2024
78%
dos consumidores afirma comprar uma ou mais vezes por mês
Octadesk / Opinion Box 2024
Top online
Eletrônicos
54%
Vestuário
39%
Mobiliário
28%
IJSN 2025
Segmento
Super­mercados
78% dos capixabas compram em supermercados. Ticket médio alto e abertura a marcas próprias definem este consumidor.
R$ 6,4MM em TV no ES
78%
compram em supermercados
Inteligência Rede Gazeta · Mar/2026
34%
gastam acima de R$ 1.000/mês em suas compras mensais no supermercado
Inteligência Rede Gazeta · Jun/2025
59%
compram marcas próprias — 85% avaliam qualidade equivalente
Inteligência Rede Gazeta · Jun/2025
69%
dos consumidores tem alta probabilidade de visitar um supermercado após ver uma promoção em um veículo de alta credibilidade
Inteligência Rede Gazeta · Mar/2026
59%
visitam o supermercado mais de uma vez por semana
Inteligência Rede Gazeta · Mar/2026
Forma de pagamento
Cartão crédito
36%
PIX
31%
Inteligência Rede Gazeta · Jun/2025
Segmento
Auto­motivo
O ES é o estado que mais importa carros no Brasil. Frota com 2,4 milhões de veículos e demanda aquecida por novos emplacamentos.
+R$ 5 bi em importação em 2023
2,4MM
veículos registrados
IBGE 2024
+54mil
carros emplacados em 2024
Sincodiv 2024
49%
querem comprar carro novo — 32% trocam em 2025
Inteligência Rede Gazeta · Jun/2025
49%
pretendem financiar a compra
Inteligência Rede Gazeta · Jun/2025
ES mais importa carros no Brasil
MDIC 2023
Intenção de compra
Carro novo
49%
Trocar 2025
32%
Financiamento
49%
Inteligência Rede Gazeta · Jun/2025
Segmento
Imobi­liário
Vitória é a capital com o m² mais caro do Brasil. Lançamentos cresceram 93% no 2º sem. de 2023 e a demanda segue aquecida.
+R$ 27 bi em potencial de consumo
+R$13mil/m²
Vitória — capital com m² mais caro do Brasil
FipeZap 2025
+93%
lançamentos na Grande Vitória (2º sem. 2023)
Sinduscon-ES 2024
42%
pretendem comprar imóvel nos próximos 2 anos
Inteligência Rede Gazeta · 2024
89%
buscam casa ou apartamento
Inteligência Rede Gazeta · 2024
67%
planejam gastar até R$ 300 mil
Inteligência Rede Gazeta · 2024
Perfil do comprador
Casa/Apê
89%
Até R$300mil
67%
Financiamento
58%
Inteligência Rede Gazeta · 2024
Segmento
Finan­ceiro
80% dos capixabas possuem conta em banco e 39% já realizam algum tipo de investimento — público maduro e bancarizado.
R$ 8,3MM em TV no ES
80%
possuem conta em banco
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
39%
realizam algum tipo de investimento
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
28%
gastam acima de R$ 3.000 no cartão/mês
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
60%
usam banco público
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
53%
usam banco digital
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
Tipo de banco
Público
60%
Digital
53%
Privado
15%
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
Segmento
Edu­cação
72% estudam em rede privada. Mais de 870 mil matrículas e demanda latente: 63% planejam retomar.
Meta 2030: 5º mais inovador
+870mil
matrículas no ES
Censo Escolar 2023
72%
estudam em escola ou faculdade privada
Inteligência Rede Gazeta · Ago/2024
63%
que não estudam planejam retomar em 2 anos
Inteligência Rede Gazeta · Ago/2024
37%
preferem ensino presencial
Inteligência Rede Gazeta · Ago/2024
em % de investimentos em C&T no Brasil
FAPES 2025
Modalidade de alunos na graduação
Presencial
50,75%
Online
49,25%
Censo da Educação Superior 2024
Segmento
Saúde
Crescimento de 27,5% nos últimos 4 anos, acima da média nacional. Alta adesão a planos de saúde e farmácias físicas.
+27,5% nos últimos 4 anos (BR: 21%)
77%
possuem plano de saúde
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
40%
gastam +R$ 700 com plano de saúde
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
74%
compram em farmácias físicas
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
13,3%
dos consumidores entrevistados utilizam o aplicativo como principal meio de compra
Pesquisa de Comportamento do Consumidor em Farmácias 2026
+27,5%
crescimento do setor nos últimos 4 anos
Inteligência Rede Gazeta · Out/2024
Produtos comprados por categoria na região sudeste
Marca de referência
36,1%
Genérico
31,3%
Similar
30,6%
IFEPEC · Maio/2026
1 / 7
Procissão Marítima de São Pedro
Foto: Fernando Madeira
Cultura · Tradição · Identidade
Quase 100 anos contando as histórias do Espírito Santo.
Rede Gazeta

Quem está com o capixaba, está com a Rede Gazeta

Somos especialistas em Espírito Santo. A Gazeta é o principal canal de comunicação entre marcas e o mercado consumidor capixaba, do norte ao sul do estado.

Oportunidades

Como anunciar no Espírito Santo? Conheça nossos formatos de mídia

Merchandising Contextualizado
Merchandising
Formato
Merchandising Contextualizado
Sua marca integrada naturalmente à narrativa do programa — apresentadores recomendam o produto dentro do contexto editorial, com alta credibilidade e fluidez.
Alta credibilidadeConteúdo editorialTV ao vivo
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Merchandising Balcão
Merchandising
Formato
Merchandising Balcão
Produto ou serviço apresentado ao vivo no estúdio, com demonstração direta pelo apresentador. Ideal para lançamentos, campanhas sazonais e categorias de consumo massivo.
Demonstração ao vivoVarejo & BelezaReach orgânico
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Merchandising Globo Esporte
Merchandising
Formato
Merchandising Globo Esporte
Ativação de marca dentro do Globo Esporte ES — o programa esportivo de maior audiência no estado, com público altamente engajado e perfil predominantemente masculino.
Esporte & lifestyleAlta audiênciaGlobo Esporte ES
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Série Especial
Séries Especiais
Formato
Série Especial
Produção de séries de reportagens em múltiplos episódios associadas à temática e valores da marca patrocinadora. Gera presença prolongada na grade e posicionamento de autoridade.
Múltiplos episódiosAssociação de marcaInstitucional
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Programa Especial
Programa Exclusivo
Formato
Programa Especial
Patrocínio master de um programa especial criado em torno dos valores e da narrativa da marca. Produção completa da Rede Gazeta com slot optativo e ações de conteúdo integradas.
Patrocínio masterProdução GazetaSlot optativo
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VEA Renascer
Formatos Especiais
Formato
VEA Renascer
Formatos especiais nos intervalos das novelas com identidade visual da marca. Alta audiência garantida e contexto emocional favorável — perfeito para imobiliárias, construtoras e produtos premium.
Novela / Prime TimeAlta audiênciaPremium
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Patrocínio de Quadros
Patrocínio de Quadros
Formato
Patrocínio de Quadros
A marca assume a identidade de um quadro fixo dentro da programação, com vinheta exclusiva e menção do apresentador. Presença contínua e associação direta ao conteúdo que o público ama.
Presença contínuaMenção editorialTop of mind
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Quiz de Marca
Quiz
Formato
Quiz de Marca
Dinâmica interativa dentro da programação que une entretenimento e posicionamento de marca. O quiz engaja o telespectador e associa a marca a um momento de leveza e diversão.
Alto engajamentoInteratividadeEntretenimento
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Videocast
Videocast
Formato
Videocast
Conteúdo em formato de conversa profunda e relevante, produzido no estúdio da Gazeta. Ideal para marcas que querem construir autoridade e se posicionar como referência em seus segmentos.
Autoridade de marcaLong-formDigital + TV
Ver exemplo
U.Break
U.Break
Formato
U.Break
Destaque exclusivo no break: um único anunciante ocupa todo o intervalo com peça de 45" ou 60". Sem concorrência direta, máxima atenção do telespectador e recall amplificado.
Break exclusivo45" ou 60"Alto recall
Ver exemplo
Near Live
Near Live
Formato
Near Live
Destaque no intervalo com vídeo filmado no ponto de venda do anunciante. Alta sensação de atualidade e urgência — o espectador percebe como algo ao vivo, próximo e relevante à sua rotina.
Alta conversãoPDV integradoSenso de urgência
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Rádio Conectada
Rádio Conectada
Formato
Rádio Conectada
Ativação multiplataforma que une o alcance do rádio à força do digital. Sua marca presente na transmissão ao vivo e nos conteúdos distribuídos nas redes sociais da Rede Gazeta.
MultiplataformaRádio + DigitalAudiência mobile
Ver exemplo
Ativação de Marca
Ativação de Marca
Formato
Ativação de Marca
Experiências presenciais e de conteúdo que criam conexões memoráveis entre a marca e o público capixaba. Do evento ao vivo à cobertura transmídia, a Gazeta amplifica cada ponto de contato.
Experiência ao vivoTransmídiaBrand love
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Ação Promocional
Ação Promocional
Formato
Ação Promocional
Promoções e campanhas com mecanismos de participação integrados à programação da Gazeta. Gera engajamento direto do público com a marca, amplificando o alcance e incentivando a conversão.
Geração de leadsParticipação do públicoAlta conversão
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Por que a Rede Gazeta

Estratégia 360° para sua marca no ES.

Uma solução completa de mídia, com alcance em 100% do Espírito Santo, inteligência de mercado própria e formatos sob medida para cada etapa do funil.

📺
TV líder no ES
A TV Gazeta é a emissora número 1 em audiência no estado, com vantagem expressiva sobre todos os concorrentes em todas as regiões.
📡
Cobertura total
Alcance em 100% do território capixaba, com afiliadas em Cachoeiro, Colatina e Linhares — e cobertura digital em todo o estado.
🎯
Inteligência de mercado
Pesquisas exclusivas por segmento — automotivo, imobiliário, saúde, finanças, varejo — para embasar cada decisão de mídia com dados reais.
💡
Soluções criativas
Conteúdo patrocinado, ações especiais, séries exclusivas, U.Break, Near Live e formatos inovadores para ampliar a presença da sua marca.
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Interlocutor único
TV, rádio, digital e eventos em um único parceiro. Mais eficiência na negociação, mais consistência na comunicação.
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Quase 100 anos
Décadas construindo a identidade do ES. A Rede Gazeta é sinônimo de credibilidade e confiança para o consumidor capixaba.

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