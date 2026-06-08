O Espírito Santo é o estado que mais avança na economia do Brasil.

Além de ocupar a liderança nacional em gestão pública, o Espírito Santo apresentou o maior crescimento em indicadores econômicos no país nos últimos três anos. Invista no Espírito Santo: o estado que combina solidez fiscal, economia diversificada e mercado consumidor aquecido.Fonte: Governo do Espírito Santo, Maio de 2026 Foto: Fernando Madeira
O ES é um dos destinos mais competitivos do país, com PIB per capita acima da média brasileira e projeção de R$ 104 bilhões em novos investimentos até 2031.
Os maiores investimentos privados em execução no estado somam bilhões em infraestrutura, energia e indústria — movimentando o mercado consumidor capixaba como nunca antes. Na Serra, o maior complexo logístico sustentável do país está em construção: o Private Log, com investimento de R$ 2 bilhões. O município concentra mais de 40% do mercado de galpões do estado. (Anuário ES | 2025)
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves | 2025
O Espírito Santo não depende de um único pilar econômico. Sua diversidade setorial é o que o torna um mercado resiliente e de alto valor para qualquer anunciante.
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