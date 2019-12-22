Wesley Safadão apresenta seu "Na Praia" em Guarapari

Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook

Nelinho Miranda, Cícero Ribeiro, Felipe Fioroti, Frederico Rezende e João Vitor Guimarães Vaz convidam para show de Wesley Safadão, no dia 4 de janeiro de 2020, no Café de La Musique, em Guarapari. O astro vai apresentar o projeto “Safadão na Praia”.

ENTÃO, É NATAL!

Pablo, Robertha, Alice e Pedro Lins Crédito: Mônica Zorzanelli

ZIG.

A nossa médica Cindy White, filha do Dr. Jules White, acaba de ser aprovada em 6º lugar na prova de Reprodução Humana da USP.

ZAG.

Clara e Antonio Pais acabam de inaugurar uma butique de revestimentos decorados em sua loja de Vitória.

QUE VENHA O BOM VELHINHO

Andréa Pessanha Richa Daniela Pessanha Richa Crédito: Mônica Zorzanelli

ZIG.

Lorrayne Maia e Guilherme Perim ficam noivos neste domingo (22), em um almoço, que será decorado por Rebeca Duarte.

ZAG.

Morando na Itália, nossa Suellen Perdigão curte férias no Estado, ao lado da família. E já está aproveitando o sol em sua casa em Anchieta.

ANO NOVO DE REALEZA

Série "The Crown" Crédito: Divulgação/Netflix

Para comemorar a virada da década, o incrível Castelo de Belvoir abrirá suas portas para três estadias exclusivas, disponíveis somente pelo Airbnb. Os hóspedes poderão ficar na Suíte do Rei, usada como local de filmagem representando o Castelo de Windsor na série de sucesso "The Crown". Essa é a primeira vez que hóspedes poderão ficar na majestosa suíte, que foi originalmente construída para visitas de membros da realeza e também apareceu no filme de época A Jovem Rainha Vitória.

Heloísa Périssé fez cinco sessões de quimioterapia e mais de 30 sessões de radioterapia para tratar câncer nas glândulas salivares Crédito: Reprodução de 'Fantástico' (2019)/TV Globo