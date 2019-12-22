Wesley Safadão apresenta seu "Na Praia" em Guarapari

Nelinho Miranda, Cícero Ribeiro, Felipe Fioroti, Frederico Rezende e João Vitor Guimarães Vaz convidam para show de Wesley Safadão, no dia 4 de janeiro de 2020, no Café de La Musique, em Guarapari. O astro vai apresentar o projeto “Safadão na Praia”.
ENTÃO, É NATAL!
ZIG.
A nossa médica Cindy White, filha do Dr. Jules White, acaba de ser aprovada em 6º lugar na prova de Reprodução Humana da USP.
ZAG.
Clara e Antonio Pais acabam de inaugurar uma butique de revestimentos decorados em sua loja de Vitória.
QUE VENHA O BOM VELHINHO
ZIG.
Lorrayne Maia e Guilherme Perim ficam noivos neste domingo (22), em um almoço, que será decorado por Rebeca Duarte.
ZAG.
Morando na Itália, nossa Suellen Perdigão curte férias no Estado, ao lado da família. E já está aproveitando o sol em sua casa em Anchieta.
ANO NOVO DE REALEZA
Para comemorar a virada da década, o incrível Castelo de Belvoir abrirá suas portas para três estadias exclusivas, disponíveis somente pelo Airbnb. Os hóspedes poderão ficar na Suíte do Rei, usada como local de filmagem representando o Castelo de Windsor na série de sucesso "The Crown". Essa é a primeira vez que hóspedes poderão ficar na majestosa suíte, que foi originalmente construída para visitas de membros da realeza e também apareceu no filme de época A Jovem Rainha Vitória.
"Nada a pedir, muito a agradecer!"