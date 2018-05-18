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Vulcão do Havaí lança cinzas a 9 km de altura e pode ter explosões

Os residentes da Grande Ilha receberam o conselho de se refugiar da queda das cinzas, em razão dos níveis de gases tóxicos expelidos nas explosões

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 14:57

Publicado em 

18 mai 2018 às 14:57
Vulcão Mayon explode nas Filipinas Crédito: Bullit Marquez / AP
O vulcão Kilauea, no Havaí, lançou cinzas a mais de nove quilômetros de altura. Os cientistas advertem que o fenômeno pode ser a primeira de uma série de violentas explosões na cratera.
"Isto aliviou a pressão de maneira temporal. Podemos ter eventos adicionais maiores e poderosos", destacou à imprensa a geóloga Michelle Coombs, do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), em Hilo.
Os residentes da Grande Ilha receberam o conselho de se refugiar da queda das cinzas, em razão dos níveis de gases tóxicos expelidos nas explosões. A lava brotou de fissuras no terreno da localidade e destruiu ao menos 37 casas e várias estradas desde a erupção, há duas semanas. Duas mil pessoas foram evacuadas de suas residências, segundo funcionários de saúde.
O vento pode levar a coluna de cinzas de Kilauea até Hilo, a maior cidade da Grande Ilha e importante centro turístico. A Defesa Civil do condado emitiu um alerta e ordenou que os residentes se protejam da queda das cinzas.
Geólogos ressaltaram a probabilidade de a forte explosão ser a primeira de uma série de explosões originadas pelo vapor, que foram vistas pela última vez em 1924.
A intensificação de gás tóxico dióxico de enxofre forçou o fechamento de colégios nos arredores de Pahoa, a 40 quilômetros ao leste do vulcão. Soldados da Guarda Nacional usam máscaras em um cruzamento próximo. Geólogos e funcionários do USGS foram retirados do cume do Kilauea pouco antes da explosão e uma câmera mostrou a coluna de cinzas e pedaços de magma sobre as encostas da cratera.

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