Vulcão do Havaí lança cinzas a 9 km de altura e pode ter explosões

Vulcão Mayon explode nas Filipinas Crédito: Bullit Marquez / AP

O vulcão Kilauea, no Havaí, lançou cinzas a mais de nove quilômetros de altura. Os cientistas advertem que o fenômeno pode ser a primeira de uma série de violentas explosões na cratera.

"Isto aliviou a pressão de maneira temporal. Podemos ter eventos adicionais maiores e poderosos", destacou à imprensa a geóloga Michelle Coombs, do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), em Hilo.

Os residentes da Grande Ilha receberam o conselho de se refugiar da queda das cinzas, em razão dos níveis de gases tóxicos expelidos nas explosões. A lava brotou de fissuras no terreno da localidade e destruiu ao menos 37 casas e várias estradas desde a erupção, há duas semanas. Duas mil pessoas foram evacuadas de suas residências, segundo funcionários de saúde.

O vento pode levar a coluna de cinzas de Kilauea até Hilo, a maior cidade da Grande Ilha e importante centro turístico. A Defesa Civil do condado emitiu um alerta e ordenou que os residentes se protejam da queda das cinzas.

Geólogos ressaltaram a probabilidade de a forte explosão ser a primeira de uma série de explosões originadas pelo vapor, que foram vistas pela última vez em 1924.