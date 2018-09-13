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Opinião da Gazeta

Votar nunca exigiu tanta responsabilidade

Partidos apostam suas fichas em candidatos à reeleição na Câmara para não perderem o acesso ao fundo partidário

Públicado em 

12 set 2018 às 22:04

Colunista

Crédito: Arquivo
O fundo eleitoral foi criado para abastecer as campanhas com dinheiro público após a proibição do financiamento empresarial pelo Supremo, em 2015. Resultado da minirreforma realizada pelo Congresso no ano passado, a mudança pode acabar sendo prejudicial para um dos maiores anseios do eleitorado: a renovação parlamentar.
Um levantamento realizado por este jornal com dados do TSE mostrou que os partidos têm priorizado candidatos a deputado federal que já têm mandato e tentam a reeleição: nove nesta situação estão entre os 15 candidatos que receberam as maiores quantias no Estado. Figurinhas carimbadas, já conhecidas e testadas na política estadual, bem como dirigentes partidários, estão entre os mais favorecidos.
É, na prática, uma blindagem. Até mesmo em função de outra mudança empreendida pela minirreforma eleitoral: a cláusula de barreira, que impôs um desempenho eleitoral mínimo às siglas para o recebimento do fundo partidário. A sustentação dos partidos, portanto, passou a estar diretamente ligada ao tamanho das bancadas. Em 2019, já será a regra. Apostar as fichas em quem já tem capital político pode ser uma garantia da manutenção do status quo.
A própria escolha das campanhas de deputados federais como prioridade dos partidos que detém a maior fatia do fundo eleitoral já é uma estratégia nesse sentido. Especialistas já antecipavam que as novas regras provocariam uma drenagem dos recursos a candidatos a governador e a senador, pelo impacto da cláusula de barreira.
É um efeito colateral, contudo, que não diminui a importância da imposição de alguma performance eleitoral dos partidos para garantir o seu sustento. É uma contrapartida necessária, que demorou muito a ser exigida. É, sem dúvida, um avanço para o processo democrático, por ser um desestímulo e tanto à criação de partidos nanicos oportunistas, que não só causam prejuízos aos cofres públicos como também mercantilizam a própria política para garantir a tão aclamada governabilidade.
O eleitor, portanto, precisa mais do que nunca ser safo o suficiente na escolha de seu representante na Câmara. Nem sempre a melhor opção é a que tem mais visibilidade, com campanha privilegiada por recursos do fundo eleitoral. Votar nunca exigiu tanta responsabilidade de cada um.

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