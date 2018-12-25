Você sabe qual é a ligação entre seu vizinho e o salva-vidas?

Salva-vidas atuando na Praia da Esquerda, na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Vinte e três de dezembro é o Dia do Vizinho. Vinte e oito de dezembro é o Dia do Salva-Vidas. Nosso artigo de hoje situa-se entre os dois dias comemorativos.

Embora, num primeiro momento, não se perceba ligação entre as datas, num exame mais acurado identificamos a relação.

Isto porque, em muitas situações, o vizinho salva vidas. Vizinhança, mais que um conceito espacial, era antigamente um conceito afetivo. Nas cidades do interior, este sentimento de estarem próximos uns dos outros perdura até hoje.

A cidade grande afasta as pessoas. O atropelo da vida, os compromissos e o medo são fatores que dificultam a convivência.

Creio que a melhor página sobre o vizinho, na Literatura Brasileira, foi escrita por Rubem Braga na crônica “Recado ao Senhor 903”:

“Vizinho – Quem fala aqui é o vizinho do 1003. Recebi, outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava do barulho em meu apartamento. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Peço-lhe desculpas, prometo silêncio... mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta de outro e dissesse: ´Vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou.´ E o outro respondesse: ´Entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho!”

O salva-vidas é um profissional que atua na prevenção e no salvamento aquático – no mar, em rios, em piscinas.

Na praia, cenário em que todos os cidadãos se nivelam por um traje de banho, o guarda-vidas é, em primeiro lugar, o profissional incumbido de atuar preventivamente, orientando os banhistas a evitar situações de risco e exposição ao afogamento.

Para quem tem o hábito de frequentar praias, a possibilidade de afogamento é remota, mas essa tragédia não é impossível.

Para o neófito na aventura marítima, o perigo está próximo. Basta um descuido e o banhista torna-se um náufrago. No nervosismo da situação, depois que perdeu o pé, está ao Deus dará.

Nessa emergência terrível, quem presta socorro é o guarda-vidas. Aquela mão, que segura a mão de quem está se afogando, é mão salvadora.

O salva-vidas não usa máscaras, não dispõe de equipamentos tecnológicos. Apenas com a coragem, o amor ao próximo, a força das mãos e o idealismo da alma, salva vidas.

Não obstante a importância social do salva-vidas, trata-se de uma profissão mal remunerada, o que é injusto.