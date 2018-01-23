Você quer ostentação, @? Corre pra Praia da Costa Azul, em Iriri

Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta Crédito: João Rocetti

Sim, meros mortais também têm como aproveitar as belezas – e conforto – da pequena Praia da Costa Azul, em Iriri, no Sul do Espírito Santo. É que embora sejam comuns por lá, nem só de jet skis, pranchas de stand up paddle, lanchas e casarões de frente para a praia são compostas as atrações do local. Com vários quiosques, dá para aproveitar bastante com as crianças. O acesso é fácil, rápido, com muitas vagas para estacionar os carros e a praia ainda é pequena e, assim, fica fácil de controlar os pequenos.

Logo que se chega ao local, o que não faltam são ruas de acesso à avenida da praia. Todas com muitas vagas de garagem e 100% pavimentadas. À beira-mar, várias casas construídas sob uma encosta que têm vista privilegiada da Costa Azul. Aliás, o nome, com certeza, foi dado pela cor do mar: um tom que nem a Pantone conseguiria reproduzir. Só por isso, já vale a visita.

“É calmo, a praia é pequena, então é fácil de controlar as crianças, e para quem quer estrear o brinquedinho novo (diz, se referindo a lanchas e jet skis) é ótimo, porque é só ir um pouco mais para longe”, garantiu, em conversa, um pai que estava com os dois filhos em uma das piscinas naturais que se formam ao redor da praia.

Mas, como se não bastasse, ainda dá para curtir o sol e aproveitar aquela caminhada por um trajeto de pedras, literalmente, mas fácil de escalar. Depois delas, um aglomerado de piscinas naturais em uma região quase deserta. Boa de estirar uma esteira e curtir o silêncio só com o barulho das ondas para acalmar.

DAS PEDRAS, UM NOVO HORIZONTE

Quando chegar nessa nova “praia secreta” do Espírito Santo, depois do caminho de pedras, é possível desbravar uma nova paisagem. É que esse local, que fica em um acesso à direita da Praia da Costa Azul, dá uma nova imagem do horizonte. Mais aberto, o visitante consegue ver o infinito do mar que banha um dos balneários mais bonitos do Estado: Iriri.

IRIRI CRESCE MAIS A CADA ANO

Frequentadores das praias e até empresários da região garantem: a cidade atrai (muitos!) turistas todos os anos. Assim, quem sabe a Praia da Costa Azul não se torna uma opção para quem não abre mão de uma temporada de férias no verão?

Sendo essa opção – ou não – a Praia da Costa Azul, em Iriri, é sem dúvida uma ótima alternativa para quem quer dias de sossego, sombra e água fresca e, claro: luxo acessível.

Acessível porque embora o local não tenha nenhum desses itens para alugar, como o jet ski e as pranchas, por exemplo, ainda dá para aproveitar o visual único e só gente linda que frequenta a região. Por lá, todas as lanchas e esportes aquáticos são particulares.

SERVIÇO

Como chegar: depois de chegar a Iriri, é uma das últimas praias. Na região, totalmente pavimentada, há vários estacionamentos

Estrutura: existem vários quiosques no local