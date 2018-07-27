Você nem imagina qual é a maior invenção recente do homem

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Só damos valor ao elevador quando para de funcionar Crédito: Reprodução | Web

*Marcos Alencar

Quando se fala das grandes invenções, os primeiros lugares da fila estão sempre reservados para a penicilina, a lâmpada elétrica, o rádio, o telefone e o avião. E todos sabemos de cor quem foram seus inventores. Pela ordem, Fleming, Thomas Edison, Marconi, Graham Bell e Santos Dumont. Mas duvido que você, leitor, saiba quem inventou esta maravilha chamada elevador. Como ensina o Google, esse fantástico veículo nasceu da mente prodigiosa do empresário americano Elis Graves Otis. Um gênio que, imagino, devia padecer de uma dolorosa e incurável flebite. E assim, para não continuar a subir as escadas aos gritos – continuo imaginando - deixou para a humanidade este inigualável veículo vertical. Mas nós - cretinos que somos – só damos valor a ele quando para de funcionar.

A imensa maioria dos inventos geniais carece da merecida divulgação. Quem já rendeu homenagens às bermudas, por exemplo? Nunca antes o fato de nos deixarem de calças curtas nos fizeram tão bem. O que era traje de praia (parece que foi ideia dos surfistas havaianos) virou uniforme do dia a dia tropical. Noite e dia. Nas feiras e nas festas. A bermuda, por si só, merecia um monumento em sua homenagem. Falo sério.

E neste pódio de campeões, o Merthiolate deveria ser aplaudido de pé. Não o antigo, mas o de agora, o que não arde mais. Hoje a criançada pode se ralar à vontade nas calçadas que as pinceladas do ex-maldito remedinho não fazem mais ninguém chorar de dor. O inventor da maravilha merecia o céu.

O papo agora é com os homens aí pela casa dos sessenta. Daí pra cima todos sabem como era difícil, em priscas eras, fazer xixi vestindo uma calça. As braguilhas tinham três botões e era preciso desabotoar todos os três pra “catar o moleque” (expressão juvenil interiorana, à época). Felizmente as cuecas tinham abertura frontal. A alfaiataria nos presenteou com esta compensação. Então um gênio, um brilhante e desconhecido inventor, trouxe o fecho-éclair – atual zíper – para render os botões da braguilha. Nunca mais um cidadão apertado urinou nas calças.

Mas a invenção campeã, uma solução verdadeiramente imbatível dos tempos contemporâneos, é a queima de pneus! Uma sensacional sacada que veio substituir – com excelentes resultados – o ofício, a petição e a súplica, na luta por direitos coletivos. Até então sempre mendigados às autoridades para a solução de problemas de responsabilidade delas. Responsabilidade de prefeitos, vereadores, deputados e governadores. Com a queima de uma meia dúzia de pneus, tudo se resolve rapidinho. A imprensa empresta sua porção correio e leva a grita diretamente aos ouvidos dos manda-chuvas. Sem burocracias, sem ter que aguardar respostas e – o que é melhor – sem pedir favor. Para tapar um buraco no asfalto, seja contemporâneo, queime pneus. E dê uma banana para quem não cumpre o seu papel.