Viva a democracia

Viva a liberdade de pensamento! Viva o ideal democrático! Viva o direito de ser a favor de um líder político em evidência, ou contra ele! Ninguém é dono da verdade. Só as névoas do autoritarismo pretendem decretar o que é certo e o que é errado. O Brasil já se libertou dessas névoas, especialmente a partir da Constituição Federal de 1988, que Ulisses Guimarães adjetivou com acerto como Constituição cidadã.

Merecem homenagem vultos que construíram a História de nosso país, na política, nas letras, nas artes em geral (em ordem alfabética) – o Aleijadinho, Caxias, Getúlio Vargas, Princesa Isabel, Joaquim Nabuco, Padre José de Anchieta, José Bonifácio, Juscelino Kubitschek, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Oscar Niemeyer, Pedro II, Rui Barbosa, Tiradentes.

Quantas mulheres são credoras de nosso aplauso – Anita Garidaldi, Carmem Miranda (pioneira dos direitos da mulher), Chiquinha Gonzaga, Dandara (esposa de Zumbi dos Palmares), Fernanda Montenegro, Maria Quitéria de Jesus, Nísia Floresta, Tarsila do Amaral, Zilma Arns Neumann.

Muitos capixabas merecem a palma da glória – Afonso Cláudio, Atílio Vivacqua, Domingos Martins, Jerônimo Monteiro, José de Anchieta (Padre) e Vasco Fernandes Coutinho (que não nasceram aqui, mas aqui construíram sua obra), Maria Ortiz, Muniz Freire (pioneiro do voto secreto), Rubem Braga (que cunhou a frase: “modéstia à parte, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim”).

Não se estranhe que pessoas que atuaram em setores sociais muito diferentes sejam mencionadas lado a lado neste artigo. Se refletirmos com cuidado, concluiremos que serviram a ideais semelhantes com instrumentos diferentes.

Num momento em que se vive no Brasil um clima de radicalismo político, cabe lembrar pessoas que unem, em vez de separar.

De minha parte, como cidadão, respeitando quem discorda, considero merecedor de palmas o operário que, por duas vezes, foi eleito presidente da República. Talvez não devesse pretender um mandato que seria o terceiro, mas não merece as ofensas que tem dirigidas à sua pessoa. Lula, a meu ver, é um grande brasileiro.

*O autor é juiz de Direito aposentado e escritor