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Leonel Ximenes

Vitória tem lei até para construir coretos

Comissão da Câmara de Vitória vai revogar 533 leis autorizativas consideradas inconstitucionais ou que caducaram com o tempo

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 17:57

Públicado em 

21 ago 2018 às 17:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Até uma lei autorizativa, de 1953, para construção de um coreto para retretas em Caratoíra está em vigor. Crédito: Divulgação
A Comissão de Desburocratização da Câmara de Vitória vai revogar 533 leis autorizativas consideradas inconstitucionais ou que caducaram com o tempo. Há normas bem antigas, como a de 1955 que autoriza a PMV a construir um coreto, para retretas, em Caratoíra. Segundo o presidente da Comissão, Mazinho dos Anjos (PSD), a Capital já tem mais de 9 mil leis em vigor.
Em causa própria
Leis mais novas também deverão ser revogadas pela Câmara porque são consideradas inconstitucionais. Tem uma de 1999 que autoriza o município a incluir um monumento à Bíblia nos projetos de construção de praças; e uma de 1981 que autoriza a PMV a construir um mausoléu destinado a ex-prefeitos e a ex-vereadores.
O doutor é outro
Rose de Freitas visitou Laranja da Terra no domingo. Lá, o ex-vice-prefeito Cláudio Pagung, em seu discurso, disse que estava ao lado da vice da senadora, dr. Pitanguy . A risada foi geral, porque o vice dela é o ilustre desconhecido Dr. Thanguy.
Cabo, o sr. pecou!
Agora a gente fica sabendo que o presidenciável Cabo Daciolo (Patriota) uso verba da Câmara dos Deputados para alugar um helicóptero.
O golpe
Uma família de Colatina caiu no golpe do vigário e perdeu R$ 9,7 mil para um sujeito que se passava pelo deputado Enivaldo dos Anjos, presidente da CPI da Máfia dos Guinchos. O gatuno oferecia carros e motos provenientes de leilões do Detran-ES.
O esquecimento
O problema: só lembraram de ligar para o deputado para confirmar se era ele mesmo depois que já haviam feito três depósitos para os larápios em contas que, provavelmente, foram clonadas. O parlamentar divulgou nota de alerta contra a situação.
Tudo tranquilo
Entre grupos de policiais, os voos noturnos do helicóptero da PM estão sendo chamados de “visita tranquilizadora”. Uma ironia com o nome de um programa de proteção a mulheres vítimas da violência doméstica.
Alô, TRE!
A legislação eleitoral proíbe a propaganda eleitoral em órgãos públicos. Isso inclui, claro, os pátios de estacionamento. A dúvida: por que o estacionamento da Assembleia Legislativa está cheio de carros com adesivos de candidatos?
Lelo A e Lelo B
O deputado Lelo Coimbra (MDB) está visivelmente mais magro. O que está pesando nele é a quantidade de photoshop na sua foto de campanha.
Não é impressão
Um processo já está prontinho para despacho no Fórum de São José do Calçado. Só falta uma coisinha: o conserto da impressora.
Esqueceu
No debate com o movimento negro, na noite de segunda, Rose de Freitas esqueceu o próprio número nas considerações finais. Um gaiato na plateia aproveitou a deixa e gritou “13!”, o número do PT.
Mais abacaxis
Nem só de plantação de abacaxis vive a Ilha do Frade, conforme mostrou a coluna no último domingo. Morador reclama que o bairro tem atraído usuários de drogas e barracas ilegais.
Na rua
A baixa intenção de voto na pesquisa do Ibope parece que não desanimou Manato. O candidato do PSL ao governo do Estado percorre hoje quatro municípios do litoral Sul.
Visão de raio-x
Motorista foi multado pelos guardas de Vitória, sem abordagem, por ter sido flagrado dirigindo falando ao celular e com sandálias. Este agente deve ter um olhar espetacular.
Ônibus sustentável
O primeiro ônibus 100% elétrico entrou em operação no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. E no ES? Aqui a gente dá voltas, nem sempre redondas, e não avança nesse setor.
Viva o livro!
Está nas redes sociais: “Sou a favor do porte de livro para todos os cidadãos, pois a melhor arma para o povo é a educação”.
 
De cara nova
Em resposta à nota da coluna publicada ontem, a Ceasa informa que trocou as bandeiras do Brasil e do ES que estavam sujinhas e estragadinhas.
Alô, comerciantes!
Será que os bandidos sabem que o helicóptero da polícia está de olho no comércio à noite?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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