"Vitória agora é faroeste brasileiro?", diz leitor sobre tiroteios

Tiros de fuzil teriam sido dados na região conhecida como Pedrinha, no bairro Bonfim Crédito: Reprodução

Nas redes sociais de A Gazeta, leitores lamentaram a violência urbana no Espírito Santo e o poderio do tráfico. Confira alguns comentários selecionados:

Triste ver o Espírito Santo chegar nesta situação. Muito triste. (Maickely Arens)

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Lamentáveis e infelizmente cada vez mais comuns no Brasil essas cenas. São as leis que estão em vigor que alimentam esse tipo de situação e quem tem poder para mudar essa triste realidade simplesmente faz vista grossa, faz de conta que esta tudo normal. É vergonhoso e lamentável, porque os escudos somos todos nós. (Jorge Neia Senas)

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Uma pergunta: os caras estão atirando a esmo em direção ao bairro? É isso mesmo? (Maikon Drago)

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Essas balas caem depois sobre nossas casas com alto risco de machucar alguém! Em Fradinhos com frequência encontramos projéteis no telhado! (Lidia Balarini Silva)

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Essas imagens são novidade para quem? Os trabalhadores e pessoas de bem que dobrem suas orações para se manter vivos. (Cristhina De Angeli)

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Isso mostra que os governantes e autoridades não estão fazendo nada mesmo pela segurança. (Helio J. Stinguel)

Cenas tristes, misericórdia! Depois vem o governador dizendo que está tudo sob controle. (Sueli Comarella)

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Taí a bala “perdida” que logo acho um “dono”, sendo muitas vezes gente que não tem nada a ver com isso! (Lavínia Nayla)

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Eles possuem armas poderosas. Estão muito mais equipados que a polícia. (Graça Campos Schwartz)

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Esse vídeo somente mostra quem está no poder. (Marli Rufino)

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Sabe por que muitos jovens que moram na favela estão morrendo no mundo do crime? Porque quando vão procurar um trabalho, falam que só com experiência. Como um jovem que não trabalhou ainda vai ter experiência, se ele está procurando uma oportunidade? Mais oportunidades para o povo da favela, por favor. (Cosme Camargo)

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Entendo a ótica de mais oportunidades e respeito, porém também existem histórias de superação e orgulho entre esses mesmos menores, que saíram vitoriosos de situações precárias! Oremos por oportunidade para todos! (Maria Emilia Souza)

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É fácil dizer isso se não sou eu no lugar dele. Nem todo mundo tem a mesma base familiar que passa valores e referências. (Jean Carlos Poggianella)

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Que isso! Vitória agora é faroeste Brasileiro? (Ramiro Carrasco)

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Não vejo ninguém falando dos consumidores que financiam isso. É só andar pela praia que vão ver. Só há vendedor porque há consumidor. (Charlie Harper)

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Precisa chamar o presidente com o Exército. Infelizmente o governo não tem tanto poder e só o Exército para acabar com isso. (Simone R'Rll)

Vergonhoso, em frente do quartel! O governo tem que valorizar a polícia para acabar com isso… O povo de bem nos morros está passando sufoco. (Clayton Vgaf)

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Enquanto o Estado compra espingarda de caçar animal, usadas lá em Portugal para caça de coelho, as facções compram fuzis, metralhadoras, pistolas importadas da Áustria e da Rússia. E o Espírito Santo gastando dinheiro com essas armas. Calibre doze só tem eficiência se for de perto, de longe não acerta nem um elefante. (Alessandro Lemos)

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A mera escolha do tipo de equipamento já fala sobre o caráter de quem tomou essas decisões. A 12 é uma arma que tem uma precisão baixíssima e pouca efetividade a longa distância. Que tática é essa, se me permitem a pergunta? (Jô Castello)

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Na verdade, é só reposição de equipamento. Nada de anormal. Anormal é a propaganda feita em cima disso. (Renan Falquetto Mesquita)

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