Visita de Moro alterou rotina de moradores e da Prefeitura de Cariacica

Moradores foram para as ruas de Porto de Santana acompanhar a passagem da comitiva de Moro Crédito: Fernando Madeira

A visita de Sérgio Moro a Cariacica alterou a rotina de parte da cidade. Em Porto de Santana, moradores pararam para observar o movimento da escolta do ministro. Valeu levar até o cachorro de estimação para acompanhar tudo.

SEGURANÇA REFORÇADA

Na sede da prefeitura, foi seguido o protocolo de segurança da Polícia Federal (PF): todos os servidores do segundo pavimento, onde fica o gabinete do prefeito Juninho, foram credenciados. Os funcionários também foram orientados a não alterarem a rotina de trabalho.

BEM NA FOTO

Solícito, o ministro fez fotos com servidores da Prefeitura de Cariacica. Aliás, leitor da coluna observa: “Pela primeira vez vejo o Moro sorrindo descontraído. Foi a moqueca, a torta capixaba ou a de coco?

VISUAL DE DETETIVE

Sergio Moro adora ternos pretos e gravatas não muito largas.

LÍDER SEM LIDERANÇA

Líder do governo na Assembleia, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) não estava para conversa na retomada dos trabalhos, após o feriadão dos servidores. Indicou o deputado Dary Pagung (PSB) para exercer a liderança na sessão desta terça-feira (29), e justificou: “É uma pessoa mais equilibrada no dia de hoje”.

FERIADÃO NO TRT-ES

A assessoria do TRT-ES, em resposta à nota publicada ontem (28) sobre o feriadão do órgão, diz que o feriado forense do dia 1.º/11 tem por fundamento uma Lei Federal de 1966. “Logo, trata-se de feriado que se repete anualmente há mais de 50 anos”, diz o Tribunal.

FERIADÃO NO TRT-ES 2

E sobre a transferência do ponto facultativo da segunda-feira (28/10) para a quinta-feira (31/10), o TRT-ES diz que não representa uma inovação e que foi adotada pelos Tribunais Superiores do país, como STF, STJ e TST, e por praticamente todos os Tribunais do Trabalho e órgãos da Justiça Federal: “Com essa alteração no calendário, manteve-se exatamente a mesma quantidade de dias trabalhados que haveria nesta semana para todos os servidores do Judiciário Federal.

TÔ NEM AÍ

Um lote de seringas está jogado na rua desde domingo, na frente da antiga sede da Colônia dos Pescadores, na Rua Dom Jorge de Menezes, na Prainha. Morador denunciou o fato à Prefeitura de Vila Velha, mas até hoje as seringas estão no mesmo local.

ALÔ, CARIACICA!