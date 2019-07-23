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CULTURA

Viradão Vitória 2019: sai parcial da 1ª fase de seleção de artistas

140 projetos estão habilitados a passarem para a segunda fase de seleção

Publicado em 

23 jul 2019 às 18:13

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 18:13

Viradão Vitória reúne capixabas no Centro da Capital Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Vitória divulgou nesta terça-feira (23), no Diário Oficial do Município, o resultado parcial da fase de habilitação do edital de seleção de propostas de atividades artísticas e culturais para a programação do Viradão Vitória 2019. Essa etapa analisou a documentação obrigatória.
> Viradão Vitória bate recorde de inscrições de artistas na edição 2019
Ao todo, 140 projetos estão habilitados a passarem para a segunda fase. Os postulantes têm até quinta-feira (25) para apresentar o pedido de reconsideração, de acordo com o edital.
A lista completa está disponível no link. Agora, os selecionados passam para a fase de avaliação, que analisará o mérito das propostas artísticas.
> Festival de Música de Muqui abre inscrições para bandas capixabas
O Viradão Vitória 2019 acontece nos dias 28 e 29 de setembro, no corredor cultural do Centro Histórico. Durante 26 horas, o evento tem a proposta de democratizar a produção cultural de Vitória com uma programação gratuita e uma série de atrações nas áreas do teatro, da dança, da música, do cinema, entre outras linguagens.

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