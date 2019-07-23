Viradão Vitória 2019: sai parcial da 1ª fase de seleção de artistas

Viradão Vitória reúne capixabas no Centro da Capital Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória divulgou nesta terça-feira (23), no Diário Oficial do Município, o resultado parcial da fase de habilitação do edital de seleção de propostas de atividades artísticas e culturais para a programação do Viradão Vitória 2019. Essa etapa analisou a documentação obrigatória.

Ao todo, 140 projetos estão habilitados a passarem para a segunda fase. Os postulantes têm até quinta-feira (25) para apresentar o pedido de reconsideração, de acordo com o edital.