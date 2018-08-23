Violência no Espírito Santo é uma verdade inconveniente

Gustavo Debortoli*

Uma verdadeira onda de violência, mortes e roubos atingiu a Grande Vitória nos últimos dias e tornou a população capixaba, mais uma vez, refém da insegurança. Como nada parece os intimidar, criminosos estabelecem suas próprias regras, que são estampadas nos muros da cidade, e tomam para si a tarefa de decidir quem vive ou morre em comunidades dominadas pelo medo.

A polícia, com seus parcos recursos, tem se desdobrado para exercer seu papel e tentar, de alguma forma, dar uma resposta à sociedade. Infelizmente, a ação isolada da polícia não tem sido suficiente.

Acuada por um orçamento que mal cobre a folha de pagamento e por uma legislação penal permissiva e ultrapassada, que coloca criminosos reincidentes nas ruas e prolonga processos judiciais por décadas antes de uma condenação, a repressão policial tornou-se tão eficaz quanto enxugar gelo.

É preciso que fique claro que a simples ampliação do efetivo policial, a realização de um sem número de operações espetaculosas e o uso sistemático de frases de efeito têm pouco ou nenhum resultado prático no enfrentamento da violência

A certeza da impunidade associada à completa ausência de políticas públicas para desenvolvimento social só faz ampliar as vantagens da atividade criminosa. Gerações inteiras de jovens, que não estudam nem trabalham, estão cada vez mais próximas de retroalimentar o ciclo vicioso da criminalidade.

Não há como ignorar essa verdade inconveniente. Também não existe solução simples para um problema tão complexo.

Mas é preciso que fique claro que a simples ampliação do efetivo policial, a realização de um sem número de operações espetaculosas e o uso sistemático de frases de efeito têm pouco ou nenhum resultado prático no enfrentamento da violência. Fosse assim, o Rio de Janeiro, que encontra-se sob intervenção federal, estaria há muito pacificado.

Estratégias e intervenções duradouras para a redução de violência precisam obrigatoriamente focar na interrupção do ciclo de violência. Pesquisa baseada em dados do ultimo censo no Espírito Santo mostra que a redução da desigualdade na distribuição de renda e do desemprego, especialmente entre os jovens, tem impacto mais significativo na criminalidade do que respostas tradicionais como a contratação de policiais ou a intensificação das abordagens.

Resta, portanto, resistir à tentação de encontrar soluções mágicas e priorizar aquilo que realmente tem o poder de transformar: a geração de oportunidades.

*O autor é coronel da reserva da Polícia Militar e doutorando em Administração