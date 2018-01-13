Vinícius Simões: "Não disputarei a reeleição"

Praça Oito - 13/01/2018 Crédito: Arabson

Após muita especulação antecipada, o presidente da Câmara de Vitória, vereador Vinícius Simões (PPS), afirma que não vai disputar a reeleição ao cargo de chefe do Legislativo municipal nem muito menos pretende mudar o Regimento Interno da Casa com essa finalidade.

A princípio, a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara para o próximo biênio está marcada para a 1ª quinzena de agosto. E, de acordo com o Regimento Interno, os atuais componentes, eleitos para o primeiro biênio da legislatura (2017/2018), não podem se manter nos cargos no segundo biênio (2019/2020). No entanto, devido à necessidade do PPS de manter o controle da Câmara e à dificuldade que o partido encontra em fazer um sucessor para Simões, há informações de bastidores de que o presidente estaria cogitando mudar a regra que proíbe a reeleição de membros da Mesa Diretora no meio da legislatura.

A coluna perguntou a Simões se ele confirma ou desmente estar cogitando fazer isso. Ele foi veemente: “Eu desminto essa informação. Isso não é verdade. Não houve nem ensaio em relação a isso. Acho que dois anos, embora seja um tempo curto, é tempo suficiente para um presidente deixar sua marca, deixar seu trabalho e seu legado no Legislativo”.

Em outras palavras, Simões está dizendo que não vai disputar a reeleição? “Isso mesmo”, confirma ele. Em hipótese alguma? “Não vou disputar a reeleição. No que depender de mim, as regras atuais do Regimento Interno que disciplinam a eleição da Mesa Diretora não serão alteradas. Não tenho a menor intenção de mexer nisso”, encerra Simões.

Não deixa de guardar coerência. A proibição foi instituída em 2013, quando a Casa era presidida por Fabrício Gandini (PPS), primeiro aliado de Simões. Portanto, um vereador do mesmo grupo político reinstituir as regras anteriores cinco anos depois seria uma contradição.

Uma segunda alternativa especulada é que, em vez de mudar o Regimento de modo a voltar a permitir a reeleição, Simões procure mudar o calendário eleitoral, jogando a escolha do próximo presidente de agosto deste ano para janeiro do ano que vem. Isso, em tese, poderia permitir a eleição de um outro nome do PPS, como por exemplo Luiz Emanuel. Hoje secretário municipal de Meio Ambiente, ele é 1º suplente da bancada do PPS e tem chances de voltar à Câmara em 1º de janeiro de 2019 – talvez já como candidato à Presidência. Simões, entretanto, também nega essa alternativa.

“Também não pretendo mexer no calendário. Mas essa é uma coisa a ser discutida pelos vereadores. Eu acho que o calendário, como está, é o ideal para o bom funcionamento da Câmara.”

Apesar da coerência, as respostas de Simões não resolvem o problema do PPS. Para o prefeito Luciano Rezende, grande líder do partido, é estrategicamente imprescindível manter o controle da Câmara na segunda metade do mandato, com um aliado de lealdade a toda prova.

Luciano e seus aliados não querem correr o risco de ver a repetição do desastre ocorrido no primeiro mandato (2013/2016). No primeiro biênio (13/14), com a Casa sob a liderança de Gandini, o prefeito passeou. Já no segundo biênio (15/16), a presidência passou para Namy Chquer (PCdoB). Como Namy era da base aliada e ex-líder do prefeito em plenário, Luciano e seus assessores acharam que podiam descansar. Mas Namy deixou a coisa correr frouxa, e o resultado, quase fatal para Luciano, foi que ele perdeu a maioria no plenário, passando enorme sufoco nos meses que antecederam a eleição de 2016.

Hoje, reservadamente, o candidato do partido do prefeito é o atual líder de Luciano, Leonil (PPS). É ele que o partido vai buscar viabilizar. No entanto, Leonil desperta resistências em vereadores que integram a base de Luciano, mas pertencem a outros partidos. Alguns, como Mazinho dos Anjos (PSD) e Davi Esmael (PSB), ameaçam rebelião e já falam abertamente que o próximo presidente deve ser da base, mas não do PPS. É esse o nó que o prefeito terá que desatar em 2018. Para isso, Vinícius Simões pode até não estar disposto a mudar o regulamento. Mas sua atuação será fundamental como procurador do prefeito na Casa.

Neucimar joga em todas

É notório: ninguém está em ritmo mais frenético de pré-campanha do que o subsecretário estadual de Desenvolvimento, Neucimar Fraga. Mas um detalhe merece atenção: enquanto percorre o Estado, Neucimar segue acumulando a presidência estadual do PSD com o cargo de subsecretário, assumido em março de 2017, o que a princípio é proibido.

Só que não

Indagado pela coluna, ele afirma que não há veto ao acúmulo. Mas não é o que diz resolução do Conselho de Ética Pública do Estado, segundo a qual “fica vedado o exercício simultâneo, por incompatibilidade com a ética pública, de cargos vinculados à alta administração estadual [inclusive secretários e subsecretários] e aqueles de direção político-partidária”.

Conclusão

Está provado que a resolução do Conselho só vale mesmo no papel. Quem não quer observar a regra simplesmente a ignora, e fica tudo por isso mesmo.

Armani: PH não vem





O próprio presidente em exercício do DEM, Atayde Armani, acha que Paulo Hartung não deve ingressar no partido. “Ele não vai abrir mão do PMDB. Não vejo o Paulo saindo do PMDB para ser candidato no DEM, não. Se ele fizer isso, estará abrindo espaço para N pessoas no PMDB, principalmente a Rose de Freitas.”

O último será o primeiro





Quem com certeza vai sair do PMDB é o ex-líder do governo PH na Assembleia, Gildevan Fernandes. De modo bem-humorado, ele admite sua propensão. “Fui o último a entrar, posso ser o primeiro a sair”, diz o deputado, filiado ao PMDB em 2016. Com sete deputados estaduais na bancada, a chapa do PMDB a deputado estadual é considerada pesada.

Constatação





O governo Temer está tendo trabalho para preencher o Ministério do Trabalho.

CENA POLÍTICA