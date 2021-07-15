Vinhos de aniversário: os melhores das safras de 1991 a 2000 para celebrar sua data

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola concluiu a série dos "vinhos de aniversário"! É uma seleção das melhores regiões vitivinícolas e das melhores safras do ano que você nasceu - de 1991 a 2000. Ouça:
Minuto do Vinho - 15/07/2021
Para a turma entre 20 e 30 anos!
- 1991 – Califórnia e Porto Vintage
- 1992 – Porto Vintage
- 1993 – Mosel e Piemonte
- 1994 – Rioja e Califórnia
- 1995 – Rioja, Champagne, Bordeaux e Califórnia
- 1996 – Bordeaux, Borgonha, Champagne e Piemonte
- 1997 – Toscana, Piemonte e Califórnia
- 1998 – Rhône e South Australia
- 1999 – Toscana, Piemonte, Borgonha e Rhône
- 2000 – Bordeaux e Piemonte