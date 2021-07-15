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Minuto do Vinho

Vinhos de aniversário: os melhores das safras de 1991 a 2000 para celebrar sua data

Ouça as dicas do enófilo Luiz Cola

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:49

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:49
Vinho tinto
Vinho tinto Crédito: Pexels
Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola concluiu a série dos "vinhos de aniversário"! É uma seleção das melhores regiões vitivinícolas e das melhores safras do ano que você nasceu - de 1991 a 2000. Ouça:
Minuto do Vinho - 15/07/2021

Para a turma entre 20 e 30 anos!

  • 1991 – Califórnia e Porto Vintage
  • 1992 – Porto Vintage
  • 1993 – Mosel e Piemonte
  • 1994 – Rioja e Califórnia
  • 1995 – Rioja, Champagne, Bordeaux e Califórnia
  • 1996 – Bordeaux, Borgonha, Champagne e Piemonte
  • 1997 – Toscana, Piemonte e Califórnia
  • 1998 – Rhône e South Australia
  • 1999 – Toscana, Piemonte, Borgonha e Rhône
  • 2000 – Bordeaux e Piemonte

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