Vila Velha vai criar a Multa Moral para os motoristas

Vaga especial para idoso: em Vila Velha, infração poderá acarretar uma multa simbólica. Crédito: Divulgação

A Câmara de Vila Velha aprovou, em primeira discussão, a criação do programa “Multa Moral”. O projeto, do vereador Ricardo Chiabai (PPS), prevê que a prefeitura adote ações para conscientizar os motoristas para a utilização de vagas especiais (idosos e deficientes) nos estacionamentos públicos e privados da cidade. A ideia é coibir o uso indevido desses espaços.

Como funciona

A prefeitura, além de multar os donos dos veículos que estão estacionados em locais reservados, poderia, por exemplo, criar um adesivo ou outro sinal indicativo da irregularidade para ser afixado no carro. Aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, o projeto deve ser votado no plenário nos próximos dias.

É mansa, mas...

Uma raposa foi encontrada vagando por uma cidade do sul do Estado. Quem conhece do assunto diz se tratar da espécie theodoricusferrassus. É cordial, mas não se pode aborrecê-la porque ela fica brava.

Agora vai

A Polícia Civil mudou o nome de várias delegacias especializadas. A DHPP, por exemplo, virou Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Constatação

Temer é mais impopular que imposto de renda.

Carnificina

Nesta quinta será no realizado no Setpes o 1º Seminário de Segurança de Trânsito. O quadro é preocupante: 45 mil acidentes de trânsito são registrados por ano no Espírito Santo, nas rodovias federais, estaduais e vias municipais. Desse total, 16 mil envolvendo vítimas com 800 mortes.

100 anos

O mês de maio na “República do Alegre” será marcado pelas comemorações dos 100 anos do lúcido ex-prefeito Ari Fiorezzi de Oliveira. A festa do centenário será dia 26, quando a cidade deve parar para celebrar um dos seus filhos mais ilustres.

Na era digital

O idaf lançou a emissão on-line da PTV, a Permissão de Trânsito de Vegetal. O documento, que agora pode ser solicitado pela internet, é obrigatório para o transporte de determinados produtos vegetais, como banana e citros, para fora do Estado.

Do ES para o Brasil

O Grupo Moxuara, na estrada há 27 anos, é o convidado para a gravação do programa “Sr. Brasil”, de Rolando Boldrin, amanhã, na TV Cultura de SP.

Ordem no caos

A proliferação na cidade de churrasquinhos, muitos com música alta, está preocupando moradores de Vitória. A reclamação já chegou à Câmara Municipal. Alguns vereadores estão pedindo à prefeitura que fiscalize e adote normas mais rígidas para o funcionamento desse comércio ambulante.

Rodovia do terror

Leitor reclama que na rodovia ES 10 o trecho entre Praia Grande e Aracruz está repleto de crateras no asfalto e mato no acostamento e até na pista.

Música pela causa

No dia 9 de junho o cantor Toquinho vai fazer um show beneficente, no Teatro Glória, em favor da Pró-Matre.

Alô, eleitor!

Quem é honesto e anda na lei precisa de foro privilegiado?

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MINIENTREVISTA

"AS OPERADORAS NÃO DIVULGAM O ESTADO"

Presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, o empresário Valdeir Nunes, mais conhecido como China, protesta contra a “falta de critérios” na distribuição de verbas do Ministério do Turismo, lamenta a precária infraestrutura e reclama da falta de divulgação da região serrana: “Há pouco interesse das operadoras de turismo em trabalhar com o Espírito Santo”.

Turismo e BR 262 combinam? Lamentavelmente, não.

Além das péssimas condições da rodovia federal, o que mais atrapalha a atividade turística na região serrana?

Telefonia, internet e a sazonalidade, ou seja, a grande movimentação nos finais de semana e feriados e hotéis e restaurantes quase vazios, no meio de semana.

Por que tantos brasileiros ainda não conhecem as montanhas capixabas?

Há pouco interesse das operadoras de turismo em trabalhar com o Espírito Santo – é mais fácil trabalhar com destinos consolidados. Além disso, há pouco investimentos na divulgação da região.

No atual governo, a Secretaria Estadual de Turismo já teve três secretários. Isso atrapalha?

Muito, ficamos sem continuidade.