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Leonel Ximenes

Vidigal tem as contas de campanha rejeitadas pelo TRE

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 18:46

Públicado em 

13 dez 2018 às 18:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vidigal ainda pode ser diplomado. Para que tenha a posse impedida, o Ministério Público Eleitoral deverá apresentar uma ação de impugnação da posse. Crédito: Divulgação
Falta de documentação obrigatória, gastos acima do comprovado, indefinição do montante utilizado na campanha e descumprimento do prazo para apresentar a prestação de contas foram as principais pendências que fizeram o candidato reeleito a deputado federal Sergio Vidigal (PDT) ter as contas desaprovadas, por unanimidade, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O julgamento foi realizado no início da noite desta quinta-feira (13).
A pena é de recolhimento de R$ 100 mil para o Tesouro Nacional e devolução de R$ 10 mil para o Fundo Partidário Eleitoral. O relator do processo do pedetista foi o juiz federal Marcus Vinicius Figueiredo de Oliveira Costa. Acompanharam o relator os juízes Helimar Pinto, Adriano Athayde Coutinho, Rodrigo Judice e Maria do Céu Pitanga
Vidigal ainda pode ser diplomado. Para que tenha a posse impedida, o Ministério Público Eleitoral deverá apresentar uma ação de impugnação da posse.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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