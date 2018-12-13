Vidigal tem as contas de campanha rejeitadas pelo TRE

Falta de documentação obrigatória, gastos acima do comprovado, indefinição do montante utilizado na campanha e descumprimento do prazo para apresentar a prestação de contas foram as principais pendências que fizeram o candidato reeleito a deputado federal Sergio Vidigal (PDT) ter as contas desaprovadas, por unanimidade, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O julgamento foi realizado no início da noite desta quinta-feira (13).
A pena é de recolhimento de R$ 100 mil para o Tesouro Nacional e devolução de R$ 10 mil para o Fundo Partidário Eleitoral. O relator do processo do pedetista foi o juiz federal Marcus Vinicius Figueiredo de Oliveira Costa. Acompanharam o relator os juízes Helimar Pinto, Adriano Athayde Coutinho, Rodrigo Judice e Maria do Céu Pitanga
Vidigal ainda pode ser diplomado. Para que tenha a posse impedida, o Ministério Público Eleitoral deverá apresentar uma ação de impugnação da posse.