Vídeo: "Noite Feliz" embala concerto de Natal no Convento

RR não se abateu com as notícias ruins de 2019 e perseverou no alto-astral ao longo dos 365 dias mostrando as melhores festas e eventos sociais e empresariais do Espírito Santo. E para homenagear os nossos leitores nesta noite de Natal, a coluna preparou um vídeo especial com a canção "Noite Feliz", que foi apresentada no Concerto de Natal da Paz e do Bem, que contou a história do nascimento do menino Jesus, desde o anúncio feito pelo Anjo Gabriel até a chegada do nosso salvador. Sob a regência do maestro Leonardo David, o espetáculo foi comandado pela Camerata Sesi/Findes e a apresentação especial da Orquestra Jovem Sesi, a Cameratinha, formada por alunos de 10 a 15 anos. As projeções mapeadas na parede do símbolo histórico, cultural e religioso do Espírito Santo também fizeram parte do espetáculo dirigido por Marcelo Lages, no último dia 13. Confira o vídeo: