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Renata Rasseli

Vídeo: "Noite Feliz" embala concerto de Natal no Convento

A coluna RR deseja a seus leitores e um Feliz Natal com um vídeo do concerto Natal da Paz e do Bem, no Convento da Penha

Públicado em 

19 dez 2019 às 17:19
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto
RR não se abateu com as notícias ruins de 2019 e perseverou no alto-astral ao longo dos 365 dias mostrando as melhores festas e eventos sociais e empresariais do Espírito Santo.  E para homenagear os nossos leitores nesta noite de Natal, a coluna preparou um vídeo especial com a canção "Noite Feliz", que foi apresentada no Concerto de  Natal da Paz e do Bem, que contou a história do nascimento do menino Jesus, desde o anúncio feito pelo Anjo Gabriel até a chegada do nosso salvador.  Sob a regência do maestro Leonardo David, o espetáculo foi comandado pela Camerata Sesi/Findes e a apresentação especial da Orquestra Jovem Sesi,  a Cameratinha, formada por alunos de 10 a 15 anos. As projeções mapeadas na parede do  símbolo histórico, cultural e religioso do Espírito Santo também fizeram parte do espetáculo dirigido por Marcelo Lages, no último dia 13. Confira o vídeo:
Espetáculo de Natal no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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