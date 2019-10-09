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Acidente

Vídeo mostra exato momento em que bobina mata professor em Vila Velha

O professor de história havia saído do bairro Alvorada, em Cariacica, onde deu aula e seguia para Vila Velha no turno da tarde

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 15:40

Publicado em 

09 out 2019 às 15:40
Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que bobina cai de caminhão e atinge o professor de história Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), em Vila Velha.

O ACIDENTE 

O transporte de bobinas em carreta envolvida em acidente com morte na manhã desta quarta-feira (9), em Vila Velha, estava totalmente irregular, segundo informações da Polícia Civil. 

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De acordo com os peritos da Polícia Civil, que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas até com fitas plásticas, o que não é permitido.

TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool. 

MOTORISTA PRESTA DEPOIMENTO E É LIBERADO

O motorista da carreta prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (9), e foi liberado.
Ao justificar a liberação, o delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos, explicou que o motorista não fugiu do local após o acidente e que "diante da previsão do artigo 301 do Código de Trânsito, o condutor de veículo envolvido em acidente que resulte em vítima, caso preste socorro integral a ela, não será preso em flagrante".
O delegado não informou o nome do motorista, apenas afirmou que ele tem CNH regular. Em depoimento, o condutor da carreta disse não ter sido o responsável pelo carregamento das bobinas no veículo, que estavam com amarrações irregulares, segundo peritos da Polícia Civil que estiveram no local do acidente.
O inquérito que vai apurar as causas e responsáveis pelo acidente deve ser encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.
O advogado da empresa de transporte, Igor Silveira, esteve na delegacia para acompanhar o depoimento do motorista. Ele não revelou o nome do motorista nem da empresa.

O QUE DIZ A EMPRESA DAS BOBINAS

O Grupo Prysmian, responsável pela carga de bobinas transportada pela carreta envolvida no acidente, se manifestou por meio de nota e limitou-se a informar que "está colaborando com os órgãos públicos no trabalho de apuração do acidente".

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