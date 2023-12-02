Yoga: o que é, quais são os benefícios e a importância para a longevidade e bem-estar

Muito mais do que uma prática de lazer e relaxamento, a yoga é uma filosofia que envolve exercícios de cuidado com o corpo e com a mente. Muitos brasileiros vêm aderindo à prática em busca de encontrar o equilíbrio interior e exterior e os capixabas não ficam de fora. Nesta edição do Vida Longa CBN, a conversa é com a instrutora de yoga, Rowena Broto Duccini, especialista no assunto, que aderiu a prática para lidar com sua ansiedade e hoje auxilia pessoas com a mesma condição. Ouça a conversa completa!