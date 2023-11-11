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Vitória é apontada como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil

O estudo faz parte da terceira edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023)

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 10:35

Publicado em 

11 nov 2023 às 10:35
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images
Desfrutar da “melhor idade” é o desejo de muitas pessoas e, para aproveitar essa fase da vida com qualidade, é importante levar em conta, além de saúde e bem-estar, uma boa cidade para se viver. Nesta semana, foi divulgada a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023), que apontou a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil.
Para realizar o ranqueamento das cidades brasileiras, diversos indicadores são levados em consideração, a partir de três pilares: saúde, economia e socioambiental. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do Instituto de Longevidade, Antonio Leitão, apresenta as características de maior destaque de Vitória. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 11-11-23

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