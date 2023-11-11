Vitória é apontada como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil

Desfrutar da “melhor idade” é o desejo de muitas pessoas e, para aproveitar essa fase da vida com qualidade, é importante levar em conta, além de saúde e bem-estar, uma boa cidade para se viver. Nesta semana, foi divulgada a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023), que apontou a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil.