Vitória é apontada como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil

Desfrutar da “melhor idade” é o desejo de muitas pessoas e, para aproveitar essa fase da vida com qualidade, é importante levar em conta, além de saúde e bem-estar, uma boa cidade para se viver. Nesta semana, foi divulgada a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023), que apontou a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil.
Para realizar o ranqueamento das cidades brasileiras, diversos indicadores são levados em consideração, a partir de três pilares: saúde, economia e socioambiental. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do Instituto de Longevidade, Antonio Leitão, apresenta as características de maior destaque de Vitória. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 11-11-23