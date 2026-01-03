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Vida Longa CBN

Vitamina D: benefícios para ossos, coração e vida longa!

Ouça Adriano Faustino, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina da Longevidade (SBML)

Publicado em 03 de Janeiro de 2026 às 10:30

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03 jan 2026 às 10:30
Imagem Edicase Brasil
A vitamina D é um nutriente importante para o funcionamento do corpo Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock
Durante décadas, a vitamina D foi lembrada quase exclusivamente por sua relação com ossos fortes. Hoje, no entanto, há evidências de que esse hormônio possui muitos outros benefícios. Além de atuar no controle do cálcio, preservando a saúde óssea, estudos já comprovam sua influência sobre o sistema imunológico, o cérebro, o coração e até sobre os telômeros, estruturas ligadas ao envelhecimento celular e à longevidade saudável. Nesta edição de Vida Longa CBN, o médico diretor da Sociedade Brasileira de Medicina da Longevidade (SBML) e membro da Sociedade Brasileira da Obesidade, Medicina Integrativa e Funcional (SBEMO), Adriano Faustino, detalha a força silenciosa da Vitamina D. Acompanhe.
VIDA LONGA CBN - 21.39s - 03-01-26.mp3

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