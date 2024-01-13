Verão: entenda como o calor aumenta as crises de enxaqueca

As altas temperaturas e a luminosidade dos dias de verão são alguns dos gatilhos para uma doença crônica que atinge cerca de 15% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS): a enxaqueca. A dor latejante em um ou nos dois lados da cabeça pode durar de quatro a 72 horas, o que torna o tratamento preventivo ainda mais necessário nesta época.
Nesta edição de Vida Longa CBN, o médico neurologista Guilherme Coutinho explica o que a dor de cabeça indica sobre a saúde do corpo durante a estação mais quente do ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - 13-01-2024