Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa

Verão chegando: entenda os motivos para redobrar os cuidados com a pele!

Ouça entrevista com a médica dermatologista, Lucia Martins Diniz

Publicado em 06 de Dezembro de 2025 às 10:27

Publicado em 

06 dez 2025 às 10:27
O benefício mais importante do filtro solar é a prevenção do câncer de pele
O benefício mais importante do filtro solar é a prevenção do câncer de pele Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Vida Longa CBN", o clima já é de verão! A estação, oficialmente começa em 21 de dezembro, mas, desde já, vai o alerta sobre os cuidados com a pele para essa época do ano. O câncer de pele é o tipo de tumor mais frequente no Brasil e responde por cerca de 30% de todos os diagnósticos no país. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 220 mil novos casos surgem a cada ano e a maior parte está ligada à exposição solar sem proteção adequada. No verão, apontam os especialistas, com dias mais longos, sol intenso e aumento das atividades ao ar livre, o calor e o descuido tornam esse período o mais perigoso para o desenvolvimento da doença. A médica dermatologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam-Ufes), Lucia Martins Diniz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 06-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados