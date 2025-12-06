Verão chegando: entenda os motivos para redobrar os cuidados com a pele!

Nesta edição do "Vida Longa CBN", o clima já é de verão! A estação, oficialmente começa em 21 de dezembro, mas, desde já, vai o alerta sobre os cuidados com a pele para essa época do ano. O câncer de pele é o tipo de tumor mais frequente no Brasil e responde por cerca de 30% de todos os diagnósticos no país. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 220 mil novos casos surgem a cada ano e a maior parte está ligada à exposição solar sem proteção adequada. No verão, apontam os especialistas, com dias mais longos, sol intenso e aumento das atividades ao ar livre, o calor e o descuido tornam esse período o mais perigoso para o desenvolvimento da doença. A médica dermatologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam-Ufes), Lucia Martins Diniz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!