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Vida Longa CBN

Uso frequente de fones pode impactar a saúde auditiva? Entenda!

Ouça entrevista com o Doutor em Otorrinolaringologia e professor da Ufes, Giulliano Luchi

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 11:12

Publicado em 

22 jun 2024 às 11:12
[Edicase] Veja como utilizar os fones corretamente para proteger a audição
[Edicase] Veja como utilizar os fones corretamente para proteger a audição Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) revelou que o uso frequente de fone de ouvido pode impactar na perda de audição. O hábito de usar o acessório por longas horas para ouvir, por exemplo, músicas altas, alimentado principalmente por pessoas mais jovens, pode ser prejudicial para capacidade auditiva a longo prazo. Nesta edição de “Vida Longa CBN”, o Doutor em Otorrinolaringologia e professor da Ufes, Giulliano Luchi, explica o que pode levar uma pessoa a perder a audição e quais cuidados são precisos durante toda a vida. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 22-06-24

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