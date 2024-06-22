Uso frequente de fones pode impactar a saúde auditiva? Entenda!

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) revelou que o uso frequente de fone de ouvido pode impactar na perda de audição. O hábito de usar o acessório por longas horas para ouvir, por exemplo, músicas altas, alimentado principalmente por pessoas mais jovens, pode ser prejudicial para capacidade auditiva a longo prazo. Nesta edição de “Vida Longa CBN”, o Doutor em Otorrinolaringologia e professor da Ufes, Giulliano Luchi, explica o que pode levar uma pessoa a perder a audição e quais cuidados são precisos durante toda a vida. Ouça a conversa completa!