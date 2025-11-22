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Vida Longa

Usar adoçante pode acelerar declínio cognitivo, sugere estudo

Ouça detalhes na entrevista com a médica e pesquisadora, Claudia Kimie Suemoto

Publicado em 22 de Novembro de 2025 às 10:14

Publicado em 

22 nov 2025 às 10:14
Mulher colocando adoçante no café
Adoçante no café Crédito: Freepik
A busca por uma alimentação mais leve e com menos açúcar pode estar trazendo um efeito colateral que pouca gente imagina e aí entra um alerta para quem consome adoçantes! Estudo feito no Brasil sugere que o consumo regular de adoçantes artificiais de baixa ou nenhuma caloria pode acelerar o declínio cognitivo, afetando a memória e a fluência verbal ao longo do tempo. A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista científica Neurology, acompanhou mais de 12 mil pessoas por oito anos, trazendo alguns dos resultados mais abrangentes até agora sobre os possíveis efeitos em longo prazo desses substitutos do açúcar na saúde do cérebro. O estudo encontrou uma associação significativa entre maior consumo dos adoçantes como aspartame, sacarina, acessulfame-K, eritritol, sorbitol e xilitol.
Os participantes que consumiram as maiores quantidades de adoçantes em geral apresentaram uma taxa 62% maior de declínio cognitivo global em comparação àqueles com consumo mais baixo. Quando divididos por tipo de adoçante, somente a tagatose, entre os que foram avaliados, não apresentou nenhuma ligação com o declínio cognitivo na análise geral. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica Claudia Kimie Suemoto, professora de geriatria da USP, autora da pesquisa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 16.17s - 22-11-25.mp3

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