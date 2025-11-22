Usar adoçante pode acelerar declínio cognitivo, sugere estudo

A busca por uma alimentação mais leve e com menos açúcar pode estar trazendo um efeito colateral que pouca gente imagina e aí entra um alerta para quem consome adoçantes! Estudo feito no Brasil sugere que o consumo regular de adoçantes artificiais de baixa ou nenhuma caloria pode acelerar o declínio cognitivo, afetando a memória e a fluência verbal ao longo do tempo. A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista científica Neurology, acompanhou mais de 12 mil pessoas por oito anos, trazendo alguns dos resultados mais abrangentes até agora sobre os possíveis efeitos em longo prazo desses substitutos do açúcar na saúde do cérebro. O estudo encontrou uma associação significativa entre maior consumo dos adoçantes como aspartame, sacarina, acessulfame-K, eritritol, sorbitol e xilitol.