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Vida Longa CBN

Transplante de medula óssea: entenda a importância dos bancos de doação!

Acompanhe os detalhes com o hematologista Artur Simonassi Cazer

Publicado em 06 de Setembro de 2025 às 10:22

Publicado em 

06 set 2025 às 10:22
Doação de sangue e medula óssea
Doação de sangue e medula óssea Crédito: Pixabay
Nesta última semana, o personagem Afonso Roitman, da novela Vale Tudo da TV Globo, emocionou os telespectadores ao receber o diagnóstico de leucemia mieloide, um tipo de câncer de sangue que nasce na medula óssea. Na trama, o herdeiro e triatleta interpretado por Humberto Carrão precisa passar por um transplante, um tratamento capaz de substituir a medula quando ela deixa de produzir células saudáveis. Nesta edição de Vida Longa CBN, o hematologista Artur Simonassi Cazer explica em quais situações o procedimento é recomendado, como se dá o processo de doação no Brasil e por que a compatibilidade entre doador e paciente é um dos maiores desafios. O médico também destaca a importância dos bancos de medula óssea. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 15.38s - 06-09-25

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