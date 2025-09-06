Transplante de medula óssea: entenda a importância dos bancos de doação!

Nesta última semana, o personagem Afonso Roitman, da novela Vale Tudo da TV Globo, emocionou os telespectadores ao receber o diagnóstico de leucemia mieloide, um tipo de câncer de sangue que nasce na medula óssea. Na trama, o herdeiro e triatleta interpretado por Humberto Carrão precisa passar por um transplante, um tratamento capaz de substituir a medula quando ela deixa de produzir células saudáveis. Nesta edição de Vida Longa CBN, o hematologista Artur Simonassi Cazer explica em quais situações o procedimento é recomendado, como se dá o processo de doação no Brasil e por que a compatibilidade entre doador e paciente é um dos maiores desafios. O médico também destaca a importância dos bancos de medula óssea. Ouça a conversa completa!