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Vida Longa CBN

Tira-dúvidas: tudo o que você precisa saber sobre colesterol

A médica cardiologista Rovana Agrizzi explica quais os benefícios e os malefícios para a saúde

Publicado em 09 de Março de 2024 às 11:00

Publicado em 

09 mar 2024 às 11:00
Colesterol alto: doença cardiovascular
Colesterol alto: doença cardiovascular Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Vida Longa CBN", o tema em destaque é o temido colesterol. Tipo de molécula gordurosa produzida pelo fígado, ele é essencial na formação de processos celulares. Apesar do corpo já produzir a quantidade necessária, alguns alimentos podem aumentar o nível do colesterol que circula no sangue. Por isso, em excesso, ele pode provocar o entupimento das artérias. Para afastar a ‘má reputação’ do colesterol e explicar quais os benefícios e os malefícios para a saúde, a médica cardiologista Rovana Agrizzi tira dúvidas de ouvintes. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 09-03-24

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