Tira-dúvidas: tudo o que você precisa saber sobre colesterol

Nesta edição de "Vida Longa CBN", o tema em destaque é o temido colesterol. Tipo de molécula gordurosa produzida pelo fígado, ele é essencial na formação de processos celulares. Apesar do corpo já produzir a quantidade necessária, alguns alimentos podem aumentar o nível do colesterol que circula no sangue. Por isso, em excesso, ele pode provocar o entupimento das artérias. Para afastar a ‘má reputação’ do colesterol e explicar quais os benefícios e os malefícios para a saúde, a médica cardiologista Rovana Agrizzi tira dúvidas de ouvintes. Ouça a conversa completa!