Tem 60 anos ou mais? Conheça os direitos dos idosos nos planos de saúde

O crescimento da proporção de idosos na população — cujo impacto já é sentido nas contas da Previdência Social — também chegou aos planos de saúde. Segundo levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), entre dezembro de 2013 e dezembro de 2022, o total de beneficiários da saúde suplementar com 60 anos ou mais passou de 5,7 milhões para 7,2 milhões, alta de 26,6%. No mesmo período, o número total de usuários cresceu 1,9%. Entre dezembro de 2013 e 2022, a participação dos idosos nos planos de saúde aumentou de 11,5% para 14,3%. E quais os direitos dos idosos com relação a planos de saúde? Este é o tema do "Vida Longa CBN" desta semana. Quem fala sobre o assunto é a advogada Marina Paulelli, do programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Ouça a conversa completa!