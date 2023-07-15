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Vida Longa CBN

Tem 60 anos ou mais? Conheça os direitos dos idosos nos planos de saúde

Quem fala sobre o assunto é a advogada Marina Paulelli

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 10:30

Publicado em 

15 jul 2023 às 10:30
O assunto é o amparo a idosos
O assunto é os direitos dos idosos nos planos de saúde Crédito: Pexels
O crescimento da proporção de idosos na população — cujo impacto já é sentido nas contas da Previdência Social — também chegou aos planos de saúde. Segundo levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), entre dezembro de 2013 e dezembro de 2022, o total de beneficiários da saúde suplementar com 60 anos ou mais passou de 5,7 milhões para 7,2 milhões, alta de 26,6%. No mesmo período, o número total de usuários cresceu 1,9%. Entre dezembro de 2013 e 2022, a participação dos idosos nos planos de saúde aumentou de 11,5% para 14,3%. E quais os direitos dos idosos com relação a planos de saúde? Este é o tema do "Vida Longa CBN" desta semana. Quem fala sobre o assunto é a advogada Marina Paulelli, do programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 15-07-23

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