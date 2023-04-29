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Vida Longa

"Tá pago!": quanto tempo leva para se acostumar a ir à academia?

Ouça entrevista com o personal trainer Márcio Santos

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 10:17

Publicado em 

29 abr 2023 às 10:17
Idosos em atividade física
Crédito: Yan Krukov I Pexels
Colocar as roupas de treino e ir para a academia é para a maioria dos mortais uma tarefa árdua no começo. Mas quanto tempo leva exatamente para se habituar à rotina? Um estudo conduzido pela equipe de neurociências das universidades de Chicago, Pensilvânia e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, apontou que leva em média seis meses para que a maioria das pessoas se acostume a ir para a academia. O trabalho é o primeiro a usar a inteligência artificial para investigar o processo de formação de hábitos. Nesta edição do "Vida Longa CBN", o personal trainer Márcio Santos, fala sobre o assunto.
VIDA LONGA CBN - 17.34s - 29-04-23.mp3

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