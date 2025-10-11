Surto de herpes-zóster: atenção redobrada até na academia

O médico capixaba Wellington Meneli Pioto, anestesiologista e especialista em dor, está recomendando que as pessoas tenham mais cautela no uso de equipamentos em academia e não deixem de higienizar os aparelhos antes de usá-los. Segundo ele, há um surto de herpes-zóster, cujo contágio é por meio do contato físico. O assunto foi destaque na coluna do jornalista Leonel Ximenes, no site AG, recentemente. Em entrevista ao quadro VIda Longa CBN, o médico Wellington Meneli Pioto detalha a doença.