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Surto de herpes-zóster: atenção redobrada até na academia

Ouça entrevista com o médico Wellington Meneli Pioto

Publicado em 11 de Outubro de 2025 às 10:13

Publicado em 

11 out 2025 às 10:13
Herpes zoster
Herpes zoster Crédito: Freepik
O médico capixaba Wellington Meneli Pioto, anestesiologista e especialista em dor, está recomendando que as pessoas tenham mais cautela no uso de equipamentos em academia e não deixem de higienizar os aparelhos antes de usá-los. Segundo ele, há um surto de herpes-zóster, cujo contágio é por meio do contato físico. O assunto foi destaque na coluna do jornalista Leonel Ximenes, no site AG, recentemente. Em entrevista ao quadro VIda Longa CBN, o médico Wellington Meneli Pioto detalha a doença. 
VIDA LONGA CBN - 19.07s - 11-10-25.mp3

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