Solidão acelera o envelhecimento? Ouça a opinião de especialista

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou que sentir emoções negativas de maneira recorrente acelera o envelhecimento. O grupo de cientistas identificou que se sentir infeliz e solitário acelera o desgaste biológico em um ano e oito meses – cinco meses a mais do que o efeito provocado pelo hábito de fumar, por exemplo. É sobre esse assunto que a gente conversa nesta edição do "Vida Longa CBN", com a médica psiquiatra, picogeriatra e psicoterapeuta, Maria Benedita Reis. Ouça a conversa completa!