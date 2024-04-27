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Vida Longa CBN

Solidão acelera o envelhecimento? Ouça a opinião de especialista

A entrevista é com a médica psiquiatra, picogeriatra e psicoterapeuta, Maria Benedita Reis

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 10:59

Publicado em 

27 abr 2024 às 10:59
Solidão
Solidão Crédito: Shutterstock
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou que sentir emoções negativas de maneira recorrente acelera o envelhecimento. O grupo de cientistas identificou que se sentir infeliz e solitário acelera o desgaste biológico em um ano e oito meses – cinco meses a mais do que o efeito provocado pelo hábito de fumar, por exemplo. É sobre esse assunto que a gente conversa nesta edição do "Vida Longa CBN", com a médica psiquiatra, picogeriatra e psicoterapeuta, Maria Benedita Reis. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 27-04-24

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