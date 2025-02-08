Sol, água-viva e micoses: conheça os riscos para a pele no verão

Época de diversão e descanso, o verão também é a temporada ideal para reforçar os cuidados com a pele. Devido às altas temperaturas e maior frequência em ambientes naturais, como praias e cachoeiras, aumentam as chances de adquirir queimaduras solares e doenças infecciosas. Um outro perigo é o risco de acidentes com animais marinhos, como águas-vivas e ouriços-do-mar. Nesta edição de Vida Longa CBN, o dermatologista e coordenador do departamento Doenças Infecciosas e Parasitárias da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Vidal Haddad, dá as dicas de como se prevenir nos dias mais quentes. Ouça a conversa completa!