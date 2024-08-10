Saúde masculina: quais as doenças que mais acometem os homens?

Nesta edição de "Vida Longa CBN", a CBN Vitória aproveita a proximidade do Dia dos Pais e foca na saúde dos homens. Além das doenças exclusivas do sexo masculino, como câncer de próstata e de pênis, algumas enfermidades acometem mais os homens, como diabetes e pressão alta. A adoção de hábitos mais saudáveis e a mudança de mentalidade são passos essenciais para evitar uma saúde mais debilitada. Quem fala sobre o assunto é o médico da família e comunidade, Fernando Santorio. Ouça a conversa completa!