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Saúde masculina: quais as doenças que mais acometem os homens?

Algumas enfermidades acometem mais os homens do que as mulheres; saiba quais são

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 11:34

Publicado em 

10 ago 2024 às 11:34
Hipertensão Arterial/ pressão alta
Hipertensão arterial, pressão alta, saúde Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Vida Longa CBN", a CBN Vitória aproveita a proximidade do Dia dos Pais e foca na saúde dos homens. Além das doenças exclusivas do sexo masculino, como câncer de próstata e de pênis, algumas enfermidades acometem mais os homens, como diabetes e pressão alta. A adoção de hábitos mais saudáveis e a mudança de mentalidade são passos essenciais para evitar uma saúde mais debilitada. Quem fala sobre o assunto é o médico da família e comunidade, Fernando Santorio. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 10-08-24

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