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Vida Longa CBN

Saúde feminina: cuidados essenciais ao longo da vida

Saiba como as mulheres podem se prevenir de doenças ao longo das décadas

Publicado em 11 de Março de 2023 às 11:40

Publicado em 

11 mar 2023 às 11:40
Celular para idoso
Idosa Crédito: Pixelshot/Canva Pro
A data do Dia Internacional das Mulheres, recordado na última quarta-feira (8), também traz como reflexão o tema da saúde feminina e da longevidade. São elas quem mais se preocupam com o bem-estar, mas ainda assim, sempre restam algumas dúvidas para saber se o acompanhamento médico está em dia e como se prevenir de doenças ao longo da vida. A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer era, em média, de 77 anos em 2021, apontam as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com 2020, quando era de 76,8 anos, aumentou em 2 meses e 26 dias a expectativa de vida no país.  Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73,6 anos, e, para as mulheres, de 80,5 anos, em 2021. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica geriatra Daniela Barbieri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 11-03-23

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