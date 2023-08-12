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Vida Longa CBN

Saúde em dia: os hábitos e comportamentos que ajudam na nossa imunidade

Ouça entrevista com a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 12:11

Publicado em 

12 ago 2023 às 12:11
A alimentação como aliada da saúde mental
A alimentação como aliada da saúde mental e física Crédito: Freepik
Nesta edição do "Vida Longa CBN" o tema em destaque é imunidade. Quando o sistema imunológico está saudável, infecções acabam controladas ou eliminadas do organismo e as células de defesa aprendem sobre como agir caso elas retornem. Mas por que algumas pessoas ficam mais "baqueadas" do que outras ao pegarem uma gripe, por exemplo? Quais hábitos ajudam a tratar a imunidade baixa? A saúde mental tem alguma relação com a queda de imunidade? Em entrevista à CBN Vitória, a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes esclarece essa e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 12-08-23

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