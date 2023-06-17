Saúde e longevidade: viver mais nem sempre é viver melhor?

Envelhecimento e qualidade de vida! A população com 65 anos ou mais no Brasil representava 10,5% do total em 2022, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados na quinta-feira (15), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo mostra que, em dez anos, houve um aumento da proporção dessa população no total já que em 2012 o percentual era de 7,7%. Segundo o IBGE, “observando-se a pirâmide etária da população brasileira, entre 2012 e 2022, [nota-se] o alargamento do topo [onde estão representados os mais idosos] e o estreitamento da base”. Diante desse cenário, nesta edição do "Vida Longa CBN" o destaque é o tema: se a população vai viver mais, como queremos viver? Especialistas da área médica sinalizam: essa resposta é dada por cada escolha que fazemos hoje. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Gabriela Bortolon, especialista em geriatria e gerontologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!